1 ноября Брайтон добыл убедительную победу над Лидсом в матче 10-го тура АПЛ 2025/26.

Дубль за чаек оформил Диего Гомес Амарилья, а еще один мяч забил Дэнни Уэлбек. В итоге хозяева одолели павлинов со счетом 3:0.

АПЛ 2025/26. 10-й тур, 1 ноября

Брайтон – Лидс – 3:0

Голы: Уэлбек, 11, Гомес, 64, 70

Видеообзор матча