Англия02 ноября 2025, 03:08 |
4
0
Брайтон – Лидс – 3:0. Чайки сильнее павлинов. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ 2025/26
02 ноября 2025, 03:08 |
4
0
1 ноября Брайтон добыл убедительную победу над Лидсом в матче 10-го тура АПЛ 2025/26.
Дубль за чаек оформил Диего Гомес Амарилья, а еще один мяч забил Дэнни Уэлбек. В итоге хозяева одолели павлинов со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
АПЛ 2025/26. 10-й тур, 1 ноября
Брайтон – Лидс – 3:0
Голы: Уэлбек, 11, Гомес, 64, 70
Видеообзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Гомес (Брайтон), асcист Жоржиньо Рюттер.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Гомес (Брайтон), асcист Янкуба Минте.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон), асcист Матс Виффер.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 4
Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером
Футбол | 01 ноября 2025, 20:06 9
В Тернополе команда Нагорянка наотрез отказывается побеждать
Футбол | 02.11.2025, 03:52
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Футбол | 01.11.2025, 13:09
Комментарии 0
Популярные новости
31.10.2025, 06:23 44
01.11.2025, 07:42
01.11.2025, 08:55 8
01.11.2025, 05:22
31.10.2025, 11:35 4
31.10.2025, 06:02
01.11.2025, 06:22
01.11.2025, 08:02 3