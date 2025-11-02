Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Брайтон – Лидс – 3:0. Чайки сильнее павлинов. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Брайтон
01.11.2025 17:00 – FT 3 : 0
Лидс
Англия
02 ноября 2025, 03:08
4
0

Брайтон – Лидс – 3:0. Чайки сильнее павлинов. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура АПЛ 2025/26

02 ноября 2025, 03:08
4
0
Брайтон – Лидс – 3:0. Чайки сильнее павлинов. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября Брайтон добыл убедительную победу над Лидсом в матче 10-го тура АПЛ 2025/26.

Дубль за чаек оформил Диего Гомес Амарилья, а еще один мяч забил Дэнни Уэлбек. В итоге хозяева одолели павлинов со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

АПЛ 2025/26. 10-й тур, 1 ноября

Брайтон – Лидс – 3:0

Голы: Уэлбек, 11, Гомес, 64, 70

Видеообзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Гомес (Брайтон), асcист Жоржиньо Рюттер.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Гомес (Брайтон), асcист Янкуба Минте.
11’
ГОЛ ! Мяч забил Дэниэл Уэлбек (Брайтон), асcист Матс Виффер.
По теме:
Ливерпуль – Астон Вилла – 2:0. Мяч Салах прервал черную полосу. Видео голов
Фулхэм – Вулверхэмптон – 3:0. Автогол и удаление в матче АПЛ. Видео голов
Бавария – Байер – 3:0. Как разгромить за один тайм. Видео голов и обзор
Дэнни Уэлбек Брайтон Лидс видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 4
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»

Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером

Двух пенальти было мало. Верес дожал Эпицентр
Футбол | 01 ноября 2025, 20:06 9
Двух пенальти было мало. Верес дожал Эпицентр
Двух пенальти было мало. Верес дожал Эпицентр

В Тернополе команда Нагорянка наотрез отказывается побеждать

Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Футбол | 02.11.2025, 03:52
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Месси забил. Интер Майами с Лео проиграл матч 1/8 финала MLS. Что дальше?
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Футбол | 01.11.2025, 13:09
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 44
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
01.11.2025, 05:22
Бокс
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
31.10.2025, 11:35 4
Футбол
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
31.10.2025, 06:02
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 3
Футбол
