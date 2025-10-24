Испания24 октября 2025, 17:40 |
Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
С 24 по 27 октября в чемпионате Испании состоятся поединки десятого тура
24 октября 2025, 17:40 |
🏆 С 24 по 27 октября состоятся матчи десятого тура Ла Лиги 2025/26.
⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!
Расписание и прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26:
- 24.10. 22:00 Реал Сосьедад – Севилья
- 25.10. 15:00 Жирона – Овьедо
- 25.10. 17:15 Эспаньол – Эльче
- 25.10. 19:30 Атлетик – Хетафе
- 25.10. 22:00 Валенсия – Вильярреал
- 26.10. 15:00 Мальорка – Леванте
- 26.10. 17:15 Реал – Барселона
- 26.10. 19:30 Осасуна – Сельта
- 26.10. 22:00 Райо Вальекано – Алавес
- 27.10. 22:00 Бетис – Алетико
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|9
|8
|0
|1
|20 - 9
|26.10.25 17:15 Реал Мадрид - Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
|24
|2
|Барселона
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|26.10.25 17:15 Реал Мадрид - Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе
|22
|3
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|16 - 10
|25.10.25 22:00 Валенсия - Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна
|17
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|4
|4
|1
|16 - 10
|27.10.25 22:00 Бетис - Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид
|16
|5
|Бетис
|9
|4
|4
|1
|15 - 10
|27.10.25 22:00 Бетис - Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис
|16
|6
|Эспаньол
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|25.10.25 17:15 Эспаньол - Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол
|15
|7
|Эльче
|9
|3
|5
|1
|11 - 9
|25.10.25 17:15 Эспаньол - Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо
|14
|8
|Атлетик Бильбао
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|25.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао
|14
|9
|Севилья
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|24.10.25 22:00 Реал Сосьедад - Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья
|13
|10
|Алавес
|9
|3
|3
|3
|9 - 8
|26.10.25 22:00 Райо Вальекано - Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья
|12
|11
|Райо Вальекано
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|26.10.25 22:00 Райо Вальекано - Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта
|11
|12
|Хетафе
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|25.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе
|11
|13
|Осасуна
|9
|3
|1
|5
|7 - 9
|26.10.25 19:30 Осасуна - Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна
|10
|14
|Валенсия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|25.10.25 22:00 Валенсия - Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао
|9
|15
|Леванте
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|26.10.25 15:00 Мальорка - Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте
|8
|16
|Мальорка
|9
|2
|2
|5
|10 - 14
|26.10.25 15:00 Мальорка - Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид
|8
|17
|Сельта
|9
|0
|7
|2
|8 - 11
|26.10.25 19:30 Осасуна - Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона
|7
|18
|Реал Сосьедад
|9
|1
|3
|5
|8 - 13
|24.10.25 22:00 Реал Сосьедад - Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад
|6
|19
|Реал Овьедо
|9
|2
|0
|7
|4 - 16
|25.10.25 15:00 Жирона - Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо
|6
|20
|Жирона
|9
|1
|3
|5
|6 - 19
|25.10.25 15:00 Жирона - Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте
|6
