  Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
Испания
24 октября 2025, 17:40
Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26

С 24 по 27 октября в чемпионате Испании состоятся поединки десятого тура

Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
Хаби Алонсо и Ханси Флик

🏆 С 24 по 27 октября состоятся матчи десятого тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26:

  • 24.10. 22:00 Реал Сосьедад – Севилья
  • 25.10. 15:00 Жирона – Овьедо
  • 25.10. 17:15 Эспаньол – Эльче
  • 25.10. 19:30 Атлетик – Хетафе
  • 25.10. 22:00 Валенсия – Вильярреал
  • 26.10. 15:00 Мальорка – Леванте
  • 26.10. 17:15 Реал – Барселона
  • 26.10. 19:30 Осасуна – Сельта
  • 26.10. 22:00 Райо Вальекано – Алавес
  • 27.10. 22:00 Бетис – Алетико

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 9 8 0 1 20 - 9 26.10.25 17:15 Реал Мадрид - Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол 24
2 Барселона 9 7 1 1 24 - 10 26.10.25 17:15 Реал Мадрид - Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе 22
3 Вильярреал 9 5 2 2 16 - 10 25.10.25 22:00 Валенсия - Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна 17
4 Атлетико Мадрид 9 4 4 1 16 - 10 27.10.25 22:00 Бетис - Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид 16
5 Бетис 9 4 4 1 15 - 10 27.10.25 22:00 Бетис - Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис 16
6 Эспаньол 9 4 3 2 13 - 11 25.10.25 17:15 Эспаньол - Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол 15
7 Эльче 9 3 5 1 11 - 9 25.10.25 17:15 Эспаньол - Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо 14
8 Атлетик Бильбао 9 4 2 3 9 - 9 25.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао 14
9 Севилья 9 4 1 4 16 - 14 24.10.25 22:00 Реал Сосьедад - Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья 13
10 Алавес 9 3 3 3 9 - 8 26.10.25 22:00 Райо Вальекано - Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья 12
11 Райо Вальекано 9 3 2 4 11 - 10 26.10.25 22:00 Райо Вальекано - Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта 11
12 Хетафе 9 3 2 4 9 - 12 25.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе 11
13 Осасуна 9 3 1 5 7 - 9 26.10.25 19:30 Осасуна - Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна 10
14 Валенсия 9 2 3 4 10 - 14 25.10.25 22:00 Валенсия - Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао 9
15 Леванте 9 2 2 5 13 - 17 26.10.25 15:00 Мальорка - Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте 8
16 Мальорка 9 2 2 5 10 - 14 26.10.25 15:00 Мальорка - Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид 8
17 Сельта 9 0 7 2 8 - 11 26.10.25 19:30 Осасуна - Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона 7
18 Реал Сосьедад 9 1 3 5 8 - 13 24.10.25 22:00 Реал Сосьедад - Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад 6
19 Реал Овьедо 9 2 0 7 4 - 16 25.10.25 15:00 Жирона - Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо 6
20 Жирона 9 1 3 5 6 - 19 25.10.25 15:00 Жирона - Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте 6
Полная таблица

Реал Сосьедад – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
350 миллионов евро. ПСЖ готовит рекордный в истории трансфер
«Жульничают и жалуются»: Ямаль подколол Реал на стриме
