Эспаньол – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
  Эспаньол – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Эспаньол
25.10.2025 17:15
Эльче
Испания
25 октября 2025, 09:32 | Обновлено 25 октября 2025, 09:33
Эспаньол – Эльче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 октября и начнется в 17:15 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября на «RCDE Арена» пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором Эспаньол встретится с Эльче.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда пережила неприятный отрезок истории, когда постоянно соскальзывала в Сегунду, как только получалось выбраться из него. И, конечно, после того, как в 2024-м году очередное повышение было организовано только через стыковые поединки, перспективы футболистов смотрелись посредственно. Но в прошлой темпораде новичок набрал 42 очка, закончив, даже при плотной конкуренции, на четырнадцатой позиции.

После летней паузы подопечные Маноло Гонсалеса удивили мощным стартом - после четырех туров они набрали десять очков, в том числе обыграли в волевом стиле Атлетико. Но осенью наступил спад, когда прибавили всего пару баллов за четыре тура. И только на прошлых выходных обыграли Овьедо 2:0, но остается гадать, что сработало, работа над ошибками во время окна ФИФА, или слабость новичка-соперника.

Эльче

Клуб после очередного уже вылета в Сегунду показывал крайне посредственные результаты, опустившись уже там в середину таблицы. Помогла ставка на Эдера Сарабию. Тот с ходу превратил новых подопечных в одного из лидеров дивизиона. И довольно закономерно все закончилось возвращением в Ла Лигу.

Уже в Примере команда стабильно цепляется за очки, а у Леванте, Овьедо и Сельты даже выиграли (все на своем поле). И только с Алавесом, уже в октябре, дрогнули, уступив в гостях 1:3. Но в крайнем туре снова получилось неплохо: сдержали Атлетик, сведя встречу с ним к нулевой ничьей, причем при своем безоговорочном преимуществе на поле - это баски, по сути, отбились на 0:0.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках по дважды фиксировали ничьи и победы каталонцев.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новичка Ла Лиги, что явно слабее смотрится в гостях, чем дома. Тут стоит применить ставку на победу на своем поле его соперника, но подстраховавшись использованием нулевой форы (коэффициент - 1,6).

