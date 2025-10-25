Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ла Лига: Эспаньол продолжает удивлять, победы Хетафе и Вильярреала
Чемпионат Испании
Эспаньол
25.10.2025 17:15 – FT 1 : 0
Эльче
Испания
Ла Лига: Эспаньол продолжает удивлять, победы Хетафе и Вильярреала

Состоялось три матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine. Эспаньол

В субботу, 25 октября, в рамках десятого тура ла лиги состоялось сразу три матча.

В первой игре встретились две команды-сенсации текущего сезона: «Эспаньол» и «Эльче». «Попугаи» благодаря голу Ромеро добыли минимальную победу.

«Хетафе» благодаря голу Борхи Майроаля одолел «Атлетик» Бильбао.

«Вильярреал» в гостях победил «Валенсию» – 2:0.

Турнирная таблица:

Ла Лига. 10-й тур

Эспаньол – Эльче – 1:0

Голы: Карлос Ромеро, 47

Видео голов и обзор матча:

Атлетик Бильбао – Хетафе – 0:1

Голы: Борха Майораль, 75

Видео голов и обзор матча:

Валенсия – Вильярреал – 0:2

Голы: Жерар морено, 45 (пенальти), Комесана, 57

Видео голов и обзор матча:

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Карлос Ромеро (Эспаньол), асcист Эдуардо Экспозито Хаэн.
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
