Ла Лига: Эспаньол продолжает удивлять, победы Хетафе и Вильярреала
Состоялось три матча чемпионата Испании
В субботу, 25 октября, в рамках десятого тура ла лиги состоялось сразу три матча.
В первой игре встретились две команды-сенсации текущего сезона: «Эспаньол» и «Эльче». «Попугаи» благодаря голу Ромеро добыли минимальную победу.
«Хетафе» благодаря голу Борхи Майроаля одолел «Атлетик» Бильбао.
«Вильярреал» в гостях победил «Валенсию» – 2:0.
Турнирная таблица:
Ла Лига. 10-й тур
Эспаньол – Эльче – 1:0
Голы: Карлос Ромеро, 47
Видео голов и обзор матча:
Атлетик Бильбао – Хетафе – 0:1
Голы: Борха Майораль, 75
Видео голов и обзор матча:
Валенсия – Вильярреал – 0:2
Голы: Жерар морено, 45 (пенальти), Комесана, 57
Видео голов и обзор матча:
События матча
