Ла Лига: Эспаньол продолжает удивлять, победы Хетафе и Вильярреала

В субботу, 25 октября, в рамках десятого тура ла лиги состоялось сразу три матча.

В первой игре встретились две команды-сенсации текущего сезона: «Эспаньол» и «Эльче». «Попугаи» благодаря голу Ромеро добыли минимальную победу.

«Хетафе» благодаря голу Борхи Майроаля одолел «Атлетик» Бильбао.

«Вильярреал» в гостях победил «Валенсию» – 2:0.

Турнирная таблица:

Ла Лига. 10-й тур

Эспаньол – Эльче – 1:0

Голы: Карлос Ромеро, 47

Видео голов и обзор матча:

Атлетик Бильбао – Хетафе – 0:1

Голы: Борха Майораль, 75

Видео голов и обзор матча:

Валенсия – Вильярреал – 0:2

Голы: Жерар морено, 45 (пенальти), Комесана, 57

Видео голов и обзор матча: