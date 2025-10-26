Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Райо Вальекано – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
26.10.2025 22:00 - : -
Алавес
Испания
26 октября 2025, 14:24 | Обновлено 26 октября 2025, 14:28
9
0

Райо Вальекано – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 26 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Райо Вальекано – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября на Эстадио де Вальекас пройдет матч 10-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда ощущает на себе все неприятные факторы размещения в столице - она обречена вечно быть в тени таких футбольных китов, как Атлетико и Реал. Но, во-первых, получается достаточно стабильно держаться в Ла Лиге, во-вторых, периодически еще и выстреливают. Как в прошлом сезоне, когда запрыгнули с семнадцатого места на восьмое.

Этого хватило, чтобы отправиться в Лигу конференций. К ней испанцы, похоже, относятся серьезно: спокойно прошли Неман в квалификации, в основном раунде взяли победу над Шкендией и оформили ничью на поле Хеккена в четверг. Но на Примеру, казалось, долго не хватало сил, и после победы в стартовом туре прибавили только два очка за шесть туров. Впрочем, и там в октябре выиграли у Реала Сосьедад и Леванте, причем на выезде.

Алавес

Клуб в целом показывает примерно тот же уровень, что и соперник. Он в основном ограничивается тем, что успешно борется за сохранение места в Примере. Так было и в прошлом сезоне, когда, с одной стороны, опередили всего на два очка вылетевший Леганес. Но, с другой, получилось собрать немалые 42 балла и разместились на итоговой пятнадцатой позиции.

Сейчас команда из Витории показывает, как по своим меркам, неплохие результаты. Они довольно любопытны: по трижды взяли победы, закончили ничьими и проиграли, и даже соотношение голов примерно равно, девять мячей в чужие ворота и восемь в свои. В том числе в прошлом туре обошлись вообще без забитых голов с Валенсией, оформив в итоге 0:0.

Статистика личных встреч

В десяти последних очных поединках было семь побед мадридского клуба, при трех поражениях на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев заметно больше шансов на успех в этом поединке. Но обе стороны не особенно зрелищно играют - ставим на тотал меньше 2,5 забитых голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Райо Вальекано
26 октября 2025 -
22:00
Алавес
Райо Вальекано Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ла Лига - betking прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
