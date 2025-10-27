Пенальти, 2 дубля, 5 голов: Осасуна и Сельта устроили футбольный праздник
Команды порадовали болельщиков в голевом триллере
26 октября, помимо Эль-Класико, в десятом туре Ла Лиги состоялись три матча.
Самым зрелищным поединком стало противостояние «Осасуны» и «Сельты», которое завершилось победой последних со счетом 3:2.
Голевой триллер начался в первом тайме, когда нападающий «Осасуны» Анте Будимир оформил дубль.
Нападающий гостей ответил своим дублем в ворота соперника, а на последних минутах «Сельта» еще и вырвала победу.
«Осасуна» имела возможность остановить голевую активность соперника во втором тайме, однако Будимир не реализовал пенальти и отложил мысли о хет-трике.
Ла Лига. 10-й тур, 26 октября
«Осасуна» – «Сельта» – 2:3
Голы: Будимир, 37 (пен.), 45+1 – Хутгла, 26, 69, Дуран, 87
«Райо Вальекано» – «Алавес» – 1:0
Гол: Алемао, 90+1
«Мальорка» – «Леванте» – 1:1
Голы: Маффео, 79 – Этта Эйонг, 22
События матча
