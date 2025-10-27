Пенальти, 2 дубля, 5 голов: Осасуна и Сельта устроили футбольный праздник

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
27 октября 2025, 00:03 | Обновлено 27 октября 2025, 01:04
42
0

Команды порадовали болельщиков в голевом триллере

Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября, помимо Эль-Класико, в десятом туре Ла Лиги состоялись три матча.

Самым зрелищным поединком стало противостояние «Осасуны» и «Сельты», которое завершилось победой последних со счетом 3:2.

Голевой триллер начался в первом тайме, когда нападающий «Осасуны» Анте Будимир оформил дубль.

Нападающий гостей ответил своим дублем в ворота соперника, а на последних минутах «Сельта» еще и вырвала победу.

«Осасуна» имела возможность остановить голевую активность соперника во втором тайме, однако Будимир не реализовал пенальти и отложил мысли о хет-трике.

Ла Лига. 10-й тур, 26 октября

«Осасуна» – «Сельта» – 2:3

Голы: Будимир, 37 (пен.), 45+1 – Хутгла, 26, 69, Дуран, 87

«Райо Вальекано» – «Алавес» – 1:0

Гол: Алемао, 90+1

«Мальорка» – «Леванте» – 1:1

Голы: Маффео, 79 – Этта Эйонг, 22

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Маффео (Мальорка), асcист Хоан Мохика.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Этта Эйонг (Леванте).
