Пенальти, 2 дубля, 5 голов: Осасуна и Сельта устроили футбольный праздник

26 октября, помимо Эль-Класико, в десятом туре Ла Лиги состоялись три матча.

Самым зрелищным поединком стало противостояние «Осасуны» и «Сельты», которое завершилось победой последних со счетом 3:2.

Голевой триллер начался в первом тайме, когда нападающий «Осасуны» Анте Будимир оформил дубль.

Нападающий гостей ответил своим дублем в ворота соперника, а на последних минутах «Сельта» еще и вырвала победу.

«Осасуна» имела возможность остановить голевую активность соперника во втором тайме, однако Будимир не реализовал пенальти и отложил мысли о хет-трике.

Ла Лига. 10-й тур, 26 октября

«Осасуна» – «Сельта» – 2:3

Голы: Будимир, 37 (пен.), 45+1 – Хутгла, 26, 69, Дуран, 87

«Райо Вальекано» – «Алавес» – 1:0

Гол: Алемао, 90+1

«Мальорка» – «Леванте» – 1:1

Голы: Маффео, 79 – Этта Эйонг, 22