26 октября на Сон Моиш пройдет матч 10-го тура Примеры Испании, в котором Мальорка встретится с Леванте.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Мальорка

Команда провела несколько хороших лет. Да, конкретных, ощутимых результатов все же не добились: финал Копы дель Рей - 2024 закончился поражением от Реала, что было вполне ожидаемым, а в прошлом сезоне борьба за выход в еврокубки закончилось только десятым местом.

Конечно же, в новой темпораде хотелось снова прибавить. Но сейчас для начала Аррасате нужно было выводить подопечных из ямы, где они начинали сезон. В первых шести турах проиграли четырежды при паре ничьих - с Сельтой и Атлетико. И лишь к середине осени получилось набрать форму, сначала обыграв дома крепкий Алавес, а в прошлом туре, после минимального поражения в Бильбао Атлетику, прибавив важные три очка во время выезда к Севилье - они обеспечили себе таким образом право выпрыгнуть из зоны вылета.

Леванте

Клуб достаточно часто меняет дивизионы. Три года проведя в Сегунде, весной он раньше прочих обеспечил право вернуться на более высокий уровень. И это, конечно, было успехом Калеро, что возглавил проект летом прошлого года.

Пока что руководство продолжает доверять этому специалисту. И, начав с трех поражений в августе, с ним осенью команда старается прибавить. Сначала была ничья 2:2 на своем поле с Бетисом, потом пошли и победы, с Жироной и Овьедо (оба раза на выезде, причем сухо). С другой стороны, после новой паузы на игры сборных команда проиграла 0:3 Райо Вальекано, с дублем Де Фрутоса уже к 25-й минуте. Сейчас надо бы хотя бы попытаться реабилитироваться перед своими поклонниками даже в гостях.

Статистика личных встреч

В четырех крайних официальных поединках, в рамках Примеры 2019/2020 и 2021/2022, клубы обменивались победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что наметившаяся тенденция продолжится и хозяева добьются успеха. Ставим тут на Мальорку при нулевой форе на нее (коэффициент - 1,6).