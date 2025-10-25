25 октября на Монтиливи пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором Жирона встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда и ее болельщики прекрасно помнят о том, как шумели в позапрошлом сезоне, забравшись на третью позицию. Потом был ожидаемый спад - но уж очень глубокий, с провалом во всех турнирах, включая дебют в Лиге чемпионов. А в Примере только на очко, 41 против 40, опередили Леганес.

Сейчас лучше не стало. Но нужно признать, что после совсем ужасного старта, с тремя поражениями кряду в августе, получилось хотя бы как-то прибавить, взяв хотя бы ничьи с Сельтой, Атлетиком и Эспаньолом, а Валенсию даже обыграли 2:1. И помогли голы новичка, пришедшего в дэдлайн - Ваната. В прошлом туре с дали бой Барселоне, не смутившись после быстрого гола. Но все же чемпион дома вырвал победу, за счет гола Араухо на 93-й минуте в исполнении Араухо. Отметим, что появился на поле Цыганков, пусть и пока только на замену.

Овьедо

Клуб после долгого прозябания на довольно скромном уровне пытался выбраться из Сегунды в 2024-м году. Тогда получилось в последний момент забраться в топ-6, а потом - дойти до финала стыков. В тот момент была неудача, но, возможно, как раз тот опыт и помог в прошлой темпораде. Снова получилось сыграть в стыковых поединках, но уже успешно.

Но уже в долгожданной Примере все очень тяжело. Получилось все-таки выиграть, причем дважды, с Реалом Сосьедад и Валенсией. Но остальные поединки заканчивались только поражениями, что отправило новичка в зону вылета. В том числе в октябре дома проиграли со счетом 0-2 Леванте до паузы и с Эспаньолом позже.

Статистика личных встреч

В четырех крайних поединках, в 2020-2022, было три победы Жироны и нулевая ничья на поле Овьедо.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары подопечных Мичела Санчеса. Им обязательно нужно добиваться максимального успеха хотя бы с такими противниками - ставим на то, что закончится все их выигрышем (коэффициент - 1,86).