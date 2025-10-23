Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Жирона
25.10.2025 15:00 - : -
Овьедо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 октября 2025, 18:02 | Обновлено 23 октября 2025, 18:03
42
0

Жирона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 25 октября в 15:00 по Киеву

23 октября 2025, 18:02 | Обновлено 23 октября 2025, 18:03
42
0
Жирона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В субботу, 25 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Овьедо».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Овьедо
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Не нужен Хаби Алонсо. Реал выбрал игрока, который должен покинуть Мадрид
Реал держит в секрете новые контракты. Это политика клуба
Тревожный сигнал: Барселона потеряла капитана перед Эль-Классико
Овьедо Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат смотреть онлайн Владислав Крапивцов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
Футбол | 22 октября 2025, 20:12 2
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом
«Без сомнений». Моуриньо назвал украинца лучшим игроком матча с Ньюкаслом

Тренер «Бенфики» отметил игру Анатолия Трубина

ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
Футбол | 23 октября 2025, 04:57 4
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус
ФОТО. Лунин стал героем вирусного ролика после матча Реал – Ювентус

Вот что сделал Андрей Лунин сразу после финального свистка...

Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Футбол | 23.10.2025, 07:22
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
Шовковский подтвердил. Восемь игроков Динамо не сыграют против Самсунспора
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Футбол | 23.10.2025, 18:36
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Шахтер – Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Футбол | 23.10.2025, 11:45
Шахтер – Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Шахтер – Легия. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 27
Футбол
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
Луис Энрике принял решение по Забарному после его провала в ЛЧ
22.10.2025, 14:10 8
Футбол
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
Динамо может подписать украинца. Он играл за Шахтер и наказал Барселону
22.10.2025, 07:32 15
Футбол
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
Фейерверк голов. Турнирная таблица после зрелищного вечера Лиги чемпионов
22.10.2025, 06:23 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Азербайджанский клуб подписал легендарного форварда
21.10.2025, 22:03 1
Футбол
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
ВИДЕО. Реакция Луиса Энрике на удаление Забарного и победу в матче ЛЧ
22.10.2025, 10:11 1
Футбол
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
Красюк пояснил, почему Усик не уходит из бокса: «Останутся без зарплаты»
22.10.2025, 12:53 5
Бокс
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он точно выключит свет Теренсу Кроуфорду»
22.10.2025, 03:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем