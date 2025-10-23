Испания23 октября 2025, 18:02 | Обновлено 23 октября 2025, 18:03
Жирона – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 25 октября в 15:00 по Киеву
В субботу, 25 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Овьедо».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтиливи».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
