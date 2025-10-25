Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Феерия и серая игра украинцев. Жирона и Овьедо забили шесть голов на двоих
Чемпионат Испании
Жирона
25.10.2025 15:00 – FT 3 : 3
Овьедо
Испания
25 октября 2025, 16:58 | Обновлено 25 октября 2025, 18:05
Феерия и серая игра украинцев. Жирона и Овьедо забили шесть голов на двоих

Команды расписали голевую ничью в матче Ла Лиги – 3:3

Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Овьедо».

Матч чемпионата Испании прошёл на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» в Жироне.

Главный тренер хозяев с первых минут выпустил двух украинцев – Виктора Цыганкова и Владислава Ваната. Оба представителя Украины провели на поле 59 минут, однако запомниться не смогли.

«Овьедо» первым забил два мяча и перевесил шансы на победу в свою пользу. Казалось, что изменить ход игры уже невозможно, однако тренер «Жироны» исправил ситуацию заменами.

После выхода новых игроков «Жирона» оформила камбэк, забив три мяча в ворота соперника. Дубль оформил легенда клуба Кристиан Стуани.

Но даже это не стало концом: «Овьедо» забил под занавес игры и на последних секундах спасся от поражения – 3:3.

Ла Лига. 10-й тур, 25 октября

«Жирона» – «Овьедо» – 3:3

Голы: Стуани, 64 (пен.), 90 (пен.), Унаи, 84 – Винас, 38 (пен.), Рондон, 57, Кармо, 90+7

Фотогалерея матча:

