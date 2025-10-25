Феерия и серая игра украинцев. Жирона и Овьедо забили шесть голов на двоих
Команды расписали голевую ничью в матче Ла Лиги – 3:3
25 октября состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Овьедо».
Матч чемпионата Испании прошёл на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» в Жироне.
Главный тренер хозяев с первых минут выпустил двух украинцев – Виктора Цыганкова и Владислава Ваната. Оба представителя Украины провели на поле 59 минут, однако запомниться не смогли.
«Овьедо» первым забил два мяча и перевесил шансы на победу в свою пользу. Казалось, что изменить ход игры уже невозможно, однако тренер «Жироны» исправил ситуацию заменами.
После выхода новых игроков «Жирона» оформила камбэк, забив три мяча в ворота соперника. Дубль оформил легенда клуба Кристиан Стуани.
Но даже это не стало концом: «Овьедо» забил под занавес игры и на последних секундах спасся от поражения – 3:3.
Ла Лига. 10-й тур, 25 октября
«Жирона» – «Овьедо» – 3:3
Голы: Стуани, 64 (пен.), 90 (пен.), Унаи, 84 – Винас, 38 (пен.), Рондон, 57, Кармо, 90+7
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Амбиции команд зашкаливают, а удачный результат может помочь попасть, как минимум, в топ-3 таблицы
«Волки» поймали кураж, но в Киеве легко не будет