Феерия и серая игра украинцев. Жирона и Овьедо забили шесть голов на двоих

25 октября состоялся матч 10-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Жирона» и «Овьедо».

Матч чемпионата Испании прошёл на стадионе «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» в Жироне.

Главный тренер хозяев с первых минут выпустил двух украинцев – Виктора Цыганкова и Владислава Ваната. Оба представителя Украины провели на поле 59 минут, однако запомниться не смогли.

«Овьедо» первым забил два мяча и перевесил шансы на победу в свою пользу. Казалось, что изменить ход игры уже невозможно, однако тренер «Жироны» исправил ситуацию заменами.

После выхода новых игроков «Жирона» оформила камбэк, забив три мяча в ворота соперника. Дубль оформил легенда клуба Кристиан Стуани.

Но даже это не стало концом: «Овьедо» забил под занавес игры и на последних секундах спасся от поражения – 3:3.

Ла Лига. 10-й тур, 25 октября

«Жирона» – «Овьедо» – 3:3

Голы: Стуани, 64 (пен.), 90 (пен.), Унаи, 84 – Винас, 38 (пен.), Рондон, 57, Кармо, 90+7

Фотогалерея матча: