Главный тренер Жироны нашел слабые стороны Цыганкова и Ваната

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал результативный матч против «Овьедо» в 10-м туре Ла Лиги, завершившийся вничью – 3:3.

В стартовом составе каталонцев вышли два украинца Владислав Ванат и Виктор Цыганков, которые провели 59 минут на футбольном поле. Отличиться результативными действиями представителям Украины не удалось.

«Когда происходят такие вещи, это не просто невезение – можно было лучше защищаться. При счете 0:2 мы не были агрессивной командой в атаке. Потом были 20 хороших минут, но нам не хватает стабильности. Не выбраться из этой ситуации, если не веришь, что можешь. Терять очки в добавленное время больно, ситуация давит, а против «Сельты», «Барсы» и «Овьедо» были подачи, а сегодня мы отходили назад, чтобы защитить ворота… Я считаю, что соперник использует нашу ситуацию.

Мы потеряли два очка, но при счете 0:2, наверное, Каррион думал, что проиграли они. Если будем делать все правильно, будем ближе к победе. Среди последних пяти матчей это был худший. Казалось, что это финал и нам есть что терять. Мы говорили, что нужно действовать спокойно, не думая о турнирной таблице. Чтобы побеждать, нужно делать вещи правильно, а до счета 0:2 мы этого не делали.

Впечатление такое, что команда делала шаги вперед в предыдущих матчах, но против «Овьедо» нужно было выиграть любой ценой. Сделали ли мы шаг назад – не знаю, но чувствовалось давление, и этого не должно быть».

Замены сработали, но у нас уже были игроки, чтобы провести хороший матч. Я сказал им на сборе, что нужно играть, как Стуани – ни о чем не думая, сосредоточено на игре. Он всегда так делает, ему 39 лет, но когда выходит – кажется, что он хочет забить любой ценой. Унахи тоже так делает, но и Брайан Хиль, Цыганков, Жоэль Рока, Иван Мартин, Ванат… все должны действовать так. Нам нужны все с менталитетом, как у Стуани.

Ванат – не просто игрок позиции завершающего удара. Ставить двух нападающих не давало ощущения преимущества, поэтому я хотел выпустить Порту, продолжить контроль через мяч и иметь опцию со второй линии с Лемаром, Унахи, Иваном Мартином.

Это ключевое в футболе и в жизни. Конечно, над этим нужно работать, как и над тактикой, физической и технической подготовкой. Также нужно учитывать соперника. Для меня бессмысленно считать соперника легкой командой. Нужно осознавать ситуацию, в которой мы находимся, и совершенствоваться.

Мы опасны в атаке, но сегодня были такими лишь в последние полчаса. В стартовом составе были хорошие игроки, мы можем делать больше в атаке. У нас было более 60% владения мячом, но очень плохого, мы не шли в наступление на соперника. И это владение нам вредило.

Стуани? Это способ понимания футбола. Он делает нас конкурентоспособными, агрессивными и дает четкое понимание, что делать в каждый момент. Он выходит забивать, имеет это в голове, и когда есть момент – остаются только он и мяч, без страха ошибиться. Это добавляет уверенности, и другие игроки должны иметь такую уверенность, потому что они хорошие и должны делать шаг вперед», – сказал Мичел.