Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона – Овьедо – 3:3. Ванат, Цыганков и 2 камбэка. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Жирона
25.10.2025 15:00 – FT 3 : 3
Овьедо
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
25 октября 2025, 17:18 | Обновлено 25 октября 2025, 18:04
1127
0

Жирона – Овьедо – 3:3. Ванат, Цыганков и 2 камбэка. Видео голов и обзор

25 октября прошел матч 10-го тура Ла Лиги

25 октября 2025, 17:18 | Обновлено 25 октября 2025, 18:04
1127
0
Жирона – Овьедо – 3:3. Ванат, Цыганков и 2 камбэка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

25 октября в 15:00 стартовал матч 10-го тура чемпионата Испании между клубами «Жирона» и «Овьедо».

Местом проведения встречи стал стадион «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» в Жироне.

С первых минут в стартовом составе хозяев вышли украинские футболисты: Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Оба украинца провели на футбольном поле 59 минут, оставив игру без результативных действий.

Команды выдали невероятный матч с шестью голами и двумя камбэками, однако определить победителя им не удалось – 3:3.

Ла Лига. 10-й тур, 25 октября

«Жирона» – «Овьедо» – 3:3

Голы: Стуани, 64 (пен.), 90 (пен.), Унаи, 84 – Винас, 38 (пен.), Рондон, 57, Кармо, 90+7

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1, Винас, 38 мин (пен.)

ГОЛ! 0:2, Рондон, 57 мин

ГОЛ! 1:2, Стуани, 64 мин (пен.)

ГОЛ! 2:2, Унаи, 64 мин

ГОЛ! 3:2, Стуани, 90 мин (пен.)

ГОЛ! 3:3, Кармо, 97 мин

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Давид Карму (Овьедо).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Аззедин Унаи (Жирона), асcист Тома Лемар.
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Овьедо), асcист Сантьяго Коломбатто.
38’
ГОЛ ! С пенальти забил Federico Vinas (Овьедо).
По теме:
Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Стали известны оценки Ваната и Цыганкова за сумасшедший матч в Ла Лиге
Оболонь – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Жирона Овьедо чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
Футбол | 25 октября 2025, 05:05 0
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером
ФОТО. Фанаты ПСЖ пришли к Забарному после его провала в матче с Байером

Илья Забарный получил новый заряд мотивации...

ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25 октября 2025, 08:47 2
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»

Тренер – о сложной ситуации во время войны

Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Футбол | 25.10.2025, 16:29
Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
Впервые за 2 месяца. Защитник сборной Украины сыграл полный матч в Англии
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Футбол | 25.10.2025, 00:11
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
ПСЖ планирует подписать голкипера сборной Украины вместо Сафонова
Решение принято. Рома определилась с будущим Артема Довбика
Футбол | 25.10.2025, 09:17
Решение принято. Рома определилась с будущим Артема Довбика
Решение принято. Рома определилась с будущим Артема Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 14
Футбол
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
24.10.2025, 06:23 14
Футбол
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
Наказали по девяткам. Шахтер уступил Легии в Кракове
23.10.2025, 21:43 133
Футбол
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
Самсунспор – Динамо – 3:0. Разгромное поражение в Турции. Видео голов
24.10.2025, 00:19 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
Бывший футболист Динамо обратился к Суркису после поражения в Турции
25.10.2025, 00:32
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
Тайсон ФЬЮРИ: «У меня столько денег и титулов – я уже не вернусь в бокс»
24.10.2025, 05:44 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем