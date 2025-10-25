Жирона – Овьедо – 3:3. Ванат, Цыганков и 2 камбэка. Видео голов и обзор
25 октября прошел матч 10-го тура Ла Лиги
25 октября в 15:00 стартовал матч 10-го тура чемпионата Испании между клубами «Жирона» и «Овьедо».
Местом проведения встречи стал стадион «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» в Жироне.
С первых минут в стартовом составе хозяев вышли украинские футболисты: Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
Оба украинца провели на футбольном поле 59 минут, оставив игру без результативных действий.
Команды выдали невероятный матч с шестью голами и двумя камбэками, однако определить победителя им не удалось – 3:3.
Ла Лига. 10-й тур, 25 октября
«Жирона» – «Овьедо» – 3:3
Голы: Стуани, 64 (пен.), 90 (пен.), Унаи, 84 – Винас, 38 (пен.), Рондон, 57, Кармо, 90+7
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1, Винас, 38 мин (пен.)
ГОЛ! 0:2, Рондон, 57 мин
ГОЛ! 1:2, Стуани, 64 мин (пен.)
ГОЛ! 2:2, Унаи, 64 мин
ГОЛ! 3:2, Стуани, 90 мин (пен.)
ГОЛ! 3:3, Кармо, 97 мин
События матча
