Жирона – Овьедо – 3:3. Ванат, Цыганков и 2 камбэка. Видео голов и обзор

25 октября в 15:00 стартовал матч 10-го тура чемпионата Испании между клубами «Жирона» и «Овьедо».

Местом проведения встречи стал стадион «Эстадио Муниципаль де Монтиливи» в Жироне.

С первых минут в стартовом составе хозяев вышли украинские футболисты: Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

Оба украинца провели на футбольном поле 59 минут, оставив игру без результативных действий.

Команды выдали невероятный матч с шестью голами и двумя камбэками, однако определить победителя им не удалось – 3:3.

Ла Лига. 10-й тур, 25 октября

«Жирона» – «Овьедо» – 3:3

Голы: Стуани, 64 (пен.), 90 (пен.), Унаи, 84 – Винас, 38 (пен.), Рондон, 57, Кармо, 90+7

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1, Винас, 38 мин (пен.)

ГОЛ! 0:2, Рондон, 57 мин

ГОЛ! 1:2, Стуани, 64 мин (пен.)

ГОЛ! 2:2, Унаи, 64 мин

ГОЛ! 3:2, Стуани, 90 мин (пен.)

ГОЛ! 3:3, Кармо, 97 мин