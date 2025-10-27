Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Бетис
27.10.2025 22:00 - : -
Атлетико Мадрид
Испания
27 октября 2025, 19:22 | Обновлено 27 октября 2025, 19:27
38
0

Поединок состоится 27 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

27 октября на Картуха пройдет матч 10-го тура Примеры Испании, в котором Бетис встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда долго не меняет наставника. Все логично, ведь Пеллегрини обеспечивает приятную стабильность - с ним постоянно получается заканчивать достаточно высоко, чтобы сохранять место в зоне еврокубков. 2024/2025 был даже на общем фоне успешен, ведь и в Примере поднялись на шестое место, и в Лиге конференций дошли до финала. Правда, уже там был разгром от Челси.

Сейчас испанцы выступают в Лиге Европы. Достаточно неплохо, хотя и не триумфально: только у Лудогорца выиграли, при ничьих с Ноттингем Форест и, на этой неделе, Генком. На внутренней арене старт был совсем вялый: выиграли один матч из пяти первых. Но осенью как раз там прибавили, начав достаточно часто побеждать. А в крайнем туре, проигрывая 0:2 Вильярреалу, в последние пол часа футболисты сумели отыграться на ничью.

Атлетико

Клуб еще дольше остается верен сотрудничеству с Симеоне. Хотя все больше ощущения, что при этом это уперлось в некий потолок. В позапрошлом сезоне и вовсе было четвертое место - даже Жирона набирала больше очков. Потом гранд вернулся на третье место, но по всем статьям уступил и Реалу, и Барселоне, причем не только в Примере, но и в других турнирах.

Сейчас команда откровенно нестабильна. В Лиге чемпионов она уже дважды проиграла, причем на этой неделе был разгром 0:4 от Арсенала. На внутренней арене начинали с безвольного поражения Эспаньолу и пары ничьих. Но потом хотя бы там набрали вроде бы обороты, пусть и периодически приходится ограничиваться ничьими, как с Сельтой уже в октябре.

Статистика личных встреч

В прошлый приезд в Севилью Атлетико проиграл. Но в целом у него девять побед в двенадцати крайних матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей, но вообще-то Гризманн и компания пока без побед на выезде в этом сезоне. Применим нейтральную ставку на обе забьют (коэффициент - 1,64).

Прогноз Sport.ua
Бетис
27 октября 2025 -
22:00
Атлетико Мадрид
Обе забьют 1.64
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
