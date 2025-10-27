27.10.2025 22:00 – 45’+ 0 : 1
Испания27 октября 2025, 22:00 | Обновлено 27 октября 2025, 22:03
Бетис – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 октября в 22:00 видеотрансляцию матча 10-го тура Ла Лиги
27 октября в 22:00 проходит заключительный матч 10-го тура испанской Ла Лиги.
Бетис принимает мадридский Атлетико на домашнем Эстадмо де Ла Картуха в Севилье.
Обе команды имеют по 16 очков и делят 5–6 места в турнирной таблице.
Лидеры Ла Лиги: Реал (27 очков), Барселона (22), Вильярреал (20), Эспаньол (18), Атлетико и Бетис (по 16).
Бетис – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
Бетис – АтлетикоСмотреть трансляцию
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), асcист Хорхе Коке.
