Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бетис – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Бетис
27.10.2025 22:00 – 45+ 0 : 1
Атлетико Мадрид
Испания
27 октября 2025, 22:00 | Обновлено 27 октября 2025, 22:03
Бетис – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 октября в 22:00 видеотрансляцию матча 10-го тура Ла Лиги

Бетис – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 октября в 22:00 проходит заключительный матч 10-го тура испанской Ла Лиги.

Бетис принимает мадридский Атлетико на домашнем Эстадмо де Ла Картуха в Севилье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды имеют по 16 очков и делят 5–6 места в турнирной таблице.

Лидеры Ла Лиги: Реал (27 очков), Барселона (22), Вильярреал (20), Эспаньол (18), Атлетико и Бетис (по 16).

Бетис – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Бетис – Атлетико
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), асcист Хорхе Коке.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
