27 октября в 22:00 проходит заключительный матч 10-го тура испанской Ла Лиги.

Бетис принимает мадридский Атлетико на домашнем Эстадмо де Ла Картуха в Севилье.

Обе команды имеют по 16 очков и делят 5–6 места в турнирной таблице.

Лидеры Ла Лиги: Реал (27 очков), Барселона (22), Вильярреал (20), Эспаньол (18), Атлетико и Бетис (по 16).

Бетис – Атлетико. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO