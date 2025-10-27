Сын Симеоне забил для отца. Атлетико переиграл Бетис и поднялся в зону ЛЧ

Мадридский Атлетико уверенно победил Бетис (2:0) в матче 10-го тура Ла Лиги.

Поединок прошел на стадионе Эстадио де Ла Картуха в Севилье.

Команда Диего Симеоне начала матч максимально активно. Уже на 3-й минуте отличился сын тренера Джулиано Симеоне, которому ассистировал Коке.

В конце первого тайма гости удвоили преимущество: Алехандро Баэна забил после передачи Хулиана Альвареса.

Атлетико уверенно довел матч до победы, завоевал важные три очка и поднялся в зону Лиги чемпионов, на 4-ю позицию.

Лидеры Ла Лиги: Реал (27 очков), Барселона (22), Вильярреал (20), Атлетико (19), Эспаньол (18), Бетис (16).

Ла Лига. 10-й тур, 27 октября 2025

Бетис – Атлетико Мадрид – 0:2

Голы: Джулиано Симеоне, 3, Алехандро Баэна, 45+1

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица