Бетис – Атлетико – 0:2. Как забил сын Симеоне. Видео голов и обзор

Мадридский Атлетико на выезде в Севиле обыграл Бетис (2:0) в матче 10-го тура Ла Лиги.

На 3-й минуте с ассиста Коке отличился Джулиано Симеоне, сын главного тренера Диего Симеоне.

На 45+1 минуте с передачи Хулиана Альвареса отличился Алехандро Баэна, и Атлетико выиграл матч (2:0).

Ла Лига. 10-й тур, 27 октября 2025

Бетис – Атлетико Мадрид – 0:2

Голы: Джулиано Симеоне, 3, Алехандро Баэна, 45+1

