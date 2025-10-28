Бетис – Атлетико – 0:2. Как забил сын Симеоне. Видео голов и обзор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Бетис
27.10.2025 22:00 – FT 0 : 2
Атлетико Мадрид
Испания
28 октября 2025, 00:43 | Обновлено 28 октября 2025, 00:49
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Джулиано Симеоне

Мадридский Атлетико на выезде в Севиле обыграл Бетис (2:0) в матче 10-го тура Ла Лиги.

На 3-й минуте с ассиста Коке отличился Джулиано Симеоне, сын главного тренера Диего Симеоне.

На 45+1 минуте с передачи Хулиана Альвареса отличился Алехандро Баэна, и Атлетико выиграл матч (2:0).

Ла Лига. 10-й тур, 27 октября 2025

Бетис – Атлетико Мадрид – 0:2

Голы: Джулиано Симеоне, 3, Алехандро Баэна, 45+1

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Джулиано Симеоне, 3 мин

ГОЛ! 0:2. Алехандро Баэна, 45+1 мин

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Атлетико Мадрид), асcист Хулиан Альварес.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), асcист Хорхе Коке.
Бетис Коке (Хорхе Меродио) Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Диего Симеоне Ла Лига видео голов и обзор Бетис - Атлетико Хулиан Альварес Алехандро Баэна Джулиано Симеоне
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
