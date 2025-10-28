27.10.2025 22:00 – FT 0 : 2
Испания28 октября 2025, 00:43 | Обновлено 28 октября 2025, 00:49
55
0
Бетис – Атлетико – 0:2. Как забил сын Симеоне. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Ла Лиги
55
0
Мадридский Атлетико на выезде в Севиле обыграл Бетис (2:0) в матче 10-го тура Ла Лиги.
На 3-й минуте с ассиста Коке отличился Джулиано Симеоне, сын главного тренера Диего Симеоне.
На 45+1 минуте с передачи Хулиана Альвареса отличился Алехандро Баэна, и Атлетико выиграл матч (2:0).
Ла Лига. 10-й тур, 27 октября 2025
Бетис – Атлетико Мадрид – 0:2
Голы: Джулиано Симеоне, 3, Алехандро Баэна, 45+1
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Джулиано Симеоне, 3 мин
ГОЛ! 0:2. Алехандро Баэна, 45+1 мин
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Атлетико Мадрид), асcист Хулиан Альварес.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), асcист Хорхе Коке.
