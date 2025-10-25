25 октября на Месталье пройдет матч 10-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Вильярреалом.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Валенсия

Команда достаточно часто воспроизводит один и тот же сценарий. Она попадает в затяжной спад, и выход из него находится только после смены наставника. Так было и год назад, когда Бараха, местная легенда как футболист и спаситель в 2023/2024 как тренер, зашел в тупик. Все закончилось его отставкой на Рождество - но опять рокировка помогла. С Корбераном футболисты не просто покинули дно таблицы, но к маю поднялись на двенадцатое место.

Конечно, Карлос с его опытом не хотел повторять неприятную судьбу предшественников. И начинали его подопечные новую темпораду хорошо, за пять первых туров собрав две победы и семь очков. Но потом больше не выигрывали, при достаточно удобном календаре по дважды сыграв вничью и проиграв, причем слабому новичку, Овьедо, и кризисной Жироне.

Вильярреал

Клуб пережил неприятный отрезок в позапрошлом сезоне, по итогам которого остался без привычного места в еврокубках. Но уже по его ходу на тренерский пост вернулся Марселино. Конкретную пользу это принесло в 2024/2025, по итогам которого получилось подняться с 70 очками в топ-5 Примеры.

Такой результат отправил испанцев в Лигу чемпионов. Там, правда, сначала из-за ляпа вратаря уступили Тоттенхэму, а потом перед самым финальным свистком взяли ничью с Ювентусом. На этой неделе там принимали Манчестер Сити - и уже к перерыву остались без шансов на успех, пропустив дважды. При этом на внутренней арене удается выигрывать больше половины матчей и держаться на третьей позиции - больше очков набрала только пара местных грандов.

Статистика личных встреч

А ведь в последнее время наблюдается равенство: по одной победе в пяти крайних матчах при трех ничьих. В том числе очки делили в обоих матчах прошлого сезона.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Ставим на то, что они выиграют при форе 0(коэффициент - 1,7).