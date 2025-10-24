24 октября на Реале Арена пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором Реал Сосьедад встретится с Севильей.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда постепенно скатывалась с тех вершин, на которые получилось забраться при Альгуасиле. В прошлом сезоне уже было взято только тринадцать побед и 46 очков - по дополнительным показателям ограничились лишь одиннадцатой позицией. На фоне такого Иманолю уже не помогли все прежние достижения, от победы в кубке и до выхода в плей-офф Лиги чемпионов. На освободившийся пост тренера никого не нанимали со стороны - доверились малоизвестному, но своему специалисту, Серхио Франсиско.

Пока что он разочаровывает, а клуб из Сан-Себастьяна и дальше стагнирует. До сих пор у него только одна победа, над Мальоркой дома, и несколько ничьих, в том числе 1:1 в прошлом туре с Сельтой. Так что уже приходится балансировать на грани зоны вылета.

Севилья

Клуб до своего дна, похоже, добрался в прошлом сезоне. Тогда неоднократный победитель Лиги Европы, что недавно воспринимался как четвертая сила в испанском футболе, всего на очко опередил вылетевший Леганес и закончил на пограничной, семнадцатой позиции. Хотя 41 балл не назовешь такой уж унылой статистикой, просто тогда именно в Испании борьба за выживание была максимально плотной и напряженной.

Летом сюда перебрался Матиас Алмейда, в прошлом опорный полузащитник достаточно высокого класса, и сейчас уже относительно опытный наставник. С ним получается показывать неплохие, но противоречивые результаты. Побед и поражений поровну, по четыре. Причем перед паузой на игры сборных разгромили 4:1 чемпиона, Барселону. Но в субботу уступили 1:3 дома скромной Мальорке!

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне команды обменялись домашними победами, а в 2024/2025 уже обыгрывали друг друга на выезде, причем сухо.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев вдвое больше шансов на успех. Но с учетом того, что показали клубы, кажется, что гости не проиграют (коэффициент - 1,8).