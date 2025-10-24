Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал Сосьедад – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
24.10.2025 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 октября 2025, 17:20 | Обновлено 24 октября 2025, 17:21
61
0

Реал Сосьедад – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 октября и начнется в 22:00 по Киеву

24 октября 2025, 17:20 | Обновлено 24 октября 2025, 17:21
61
0
Реал Сосьедад – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

24 октября на Реале Арена пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором Реал Сосьедад встретится с Севильей.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Реал Сосьедад

Команда постепенно скатывалась с тех вершин, на которые получилось забраться при Альгуасиле. В прошлом сезоне уже было взято только тринадцать побед и 46 очков - по дополнительным показателям ограничились лишь одиннадцатой позицией. На фоне такого Иманолю уже не помогли все прежние достижения, от победы в кубке и до выхода в плей-офф Лиги чемпионов. На освободившийся пост тренера никого не нанимали со стороны - доверились малоизвестному, но своему специалисту, Серхио Франсиско.

Пока что он разочаровывает, а клуб из Сан-Себастьяна и дальше стагнирует. До сих пор у него только одна победа, над Мальоркой дома, и несколько ничьих, в том числе 1:1 в прошлом туре с Сельтой. Так что уже приходится балансировать на грани зоны вылета.

Севилья

Клуб до своего дна, похоже, добрался в прошлом сезоне. Тогда неоднократный победитель Лиги Европы, что недавно воспринимался как четвертая сила в испанском футболе, всего на очко опередил вылетевший Леганес и закончил на пограничной, семнадцатой позиции. Хотя 41 балл не назовешь такой уж унылой статистикой, просто тогда именно в Испании борьба за выживание была максимально плотной и напряженной.

Летом сюда перебрался Матиас Алмейда, в прошлом опорный полузащитник достаточно высокого класса, и сейчас уже относительно опытный наставник. С ним получается показывать неплохие, но противоречивые результаты. Побед и поражений поровну, по четыре. Причем перед паузой на игры сборных разгромили 4:1 чемпиона, Барселону. Но в субботу уступили 1:3 дома скромной Мальорке!

Статистика личных встреч

В позапрошлом сезоне команды обменялись домашними победами, а в 2024/2025 уже обыгрывали друг друга на выезде, причем сухо.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у хозяев вдвое больше шансов на успех. Но с учетом того, что показали клубы, кажется, что гости не проиграют (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Реал Сосьедад
24 октября 2025 -
22:00
Севилья
Севилья не проиграет 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Когда играют Реал и Барселона? Прогнозы на 10-й тур Ла Лиги 2025/26
«Жульничают и жалуются»: Ямаль подколол Реал на стриме
Барселона получит серьезное усиление перед матчем против Реала в Ла Лиге
Реал Сосьедад Севилья прогнозы прогнозы на футбол Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
Футбол | 23 октября 2025, 20:38 0
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?
ФОТО. Матч Лиги конференций в Хорватии приостановлен. Что случилось?

Игра Риеки со Спартой прервана в первом тайме

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Этого недостаточно, это слишком мало»
Футбол | 24 октября 2025, 15:04 0
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Этого недостаточно, это слишком мало»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Этого недостаточно, это слишком мало»

Итальянский тренер прокомментировал матч с «Викторией» Пльзень

Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Футбол | 24.10.2025, 06:23
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Таблица Лиги конференций после 2-го тура. Какое место у Шахтера и Динамо?
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Футбол | 24.10.2025, 12:21
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
Шахтер и Динамо! Какие еще должны быть у вас соперники, чтобы их победить?
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Футбол | 24.10.2025, 09:08
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
Час в меньшинстве не сломил. Динамо U-19 обыграло Броммапойкарну
22.10.2025, 16:00 17
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
ШОВКОВСКИЙ – о матче с Самсунспором, кадровых потерях и очень тяжелой ночи
22.10.2025, 20:09 24
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
Итоги дня ЛЧ. Турнирная таблица после 3 туров: 5 команд идут без потерь
23.10.2025, 06:23 1
Футбол
ФОТО. Ярослава Магучих впечатлила дороговизной своей обновки
ФОТО. Ярослава Магучих впечатлила дороговизной своей обновки
22.10.2025, 22:43
Другие виды
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 12
Футбол
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
Шахтер – Легия – 1:2. Пропустили на 90+4 мин. Видео голов и обзор
23.10.2025, 22:54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем