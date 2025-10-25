Кто сделал дубль? Реал Сосьедад нанес поражение Севилье в Ла Лиге

В поединке 10-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» на домашнем стадионе Reale Arena обыграл «Севилью» со счетом 2:1.

Уже на 19-й минуте «Реал Сосьедад» вышел вперед, когда Микель Оярсабаль реализовал пенальти. Гости быстро ответили, на 30-й минуте Неманья Гудель сравнял счет. Однако уже через шесть минут Оярсабаль оформил дубль, обеспечив хозяевам важную победу.

«Реал Сосьедад» поднялся на 14-е место (9 очков), а «Севилья» осталась на 9-й позиции (13 очков).

Ла Лига. 10-й тур, 24 октября 2025

Реал Сосьедад – Севилья – 2:1

Голы: Оярсабаль, 19 (пен), 36 – Гудель, 30

Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Реал Мадрид 9 8 0 1 20 - 9 26.10.25 17:15 Реал Мадрид - Барселона 19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид 04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал 27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид 23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид 20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол 24 2 Барселона 9 7 1 1 24 - 10 26.10.25 17:15 Реал Мадрид - Барселона 18.10.25 Барселона 2:1 Жирона 05.10.25 Севилья 4:1 Барселона 28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад 25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона 21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе 22 3 Вильярреал 9 5 2 2 16 - 10 25.10.25 22:00 Валенсия - Вильярреал 18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис 04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал 27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао 23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал 20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна 17 4 Атлетико Мадрид 9 4 4 1 16 - 10 27.10.25 22:00 Бетис - Атлетико Мадрид 18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна 05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид 27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид 24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано 21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид 16 5 Бетис 9 4 4 1 15 - 10 27.10.25 22:00 Бетис - Атлетико Мадрид 18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис 05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис 28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна 19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад 14.09.25 Леванте 2:2 Бетис 16 6 Эспаньол 9 4 3 2 13 - 11 25.10.25 17:15 Эспаньол - Эльче 17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол 05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис 26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол 23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия 20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол 15 7 Эльче 9 3 5 1 11 - 9 25.10.25 17:15 Эспаньол - Эльче 19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао 05.10.25 Алавес 3:1 Эльче 28.09.25 Эльче 2:1 Сельта 25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче 21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо 14 8 Атлетик Бильбао 9 4 2 3 9 - 9 25.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Хетафе 19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао 04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка 27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао 23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона 20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао 14 9 Севилья 10 4 1 5 17 - 16 01.11.25 17:15 Атлетико Мадрид - Севилья 24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья 18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка 05.10.25 Севилья 4:1 Барселона 28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья 23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал 13 10 Алавес 9 3 3 3 9 - 8 26.10.25 22:00 Райо Вальекано - Алавес 20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия 05.10.25 Алавес 3:1 Эльче 27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес 24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес 20.09.25 Алавес 1:2 Севилья 12 11 Райо Вальекано 9 3 2 4 11 - 10 26.10.25 22:00 Райо Вальекано - Алавес 19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано 05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано 28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья 24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано 21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта 11 12 Хетафе 9 3 2 4 9 - 12 25.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Хетафе 19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид 03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе 27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте 24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес 21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе 11 13 Осасуна 9 3 1 5 7 - 9 26.10.25 19:30 Осасуна - Сельта 18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна 03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе 28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна 25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче 20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна 10 14 Реал Сосьедад 10 2 3 5 10 - 14 01.11.25 19:30 Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао 24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья 19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад 05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано 28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад 24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка 9 15 Валенсия 9 2 3 4 10 - 14 25.10.25 22:00 Валенсия - Вильярреал 20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия 04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия 30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо 23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия 20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао 9 16 Леванте 9 2 2 5 13 - 17 26.10.25 15:00 Мальорка - Леванте 19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано 04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте 27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте 23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид 20.09.25 Жирона 0:4 Леванте 8 17 Мальорка 9 2 2 5 10 - 14 26.10.25 15:00 Мальорка - Леванте 18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка 04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка 27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес 24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка 21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид 8 18 Сельта 9 0 7 2 8 - 11 26.10.25 19:30 Осасуна - Сельта 19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад 05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид 28.09.25 Эльче 2:1 Сельта 21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта 14.09.25 Сельта 1:1 Жирона 7 19 Реал Овьедо 9 2 0 7 4 - 16 25.10.25 15:00 Жирона - Реал Овьедо 17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол 04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте 30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо 25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона 21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо 6 20 Жирона 9 1 3 5 6 - 19 25.10.25 15:00 Жирона - Реал Овьедо 18.10.25 Барселона 2:1 Жирона 04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия 26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол 23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона 20.09.25 Жирона 0:4 Леванте 6 Полная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея