Кто сделал дубль? Реал Сосьедад нанес поражение Севилье в Ла Лиге

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
24.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Севилья
Испания
25 октября 2025, 00:47 | Обновлено 25 октября 2025, 01:26
Микель Оярсабаль стал героем матча, забив два гола для хозяев поля

Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 10-го тура испанской Ла Лиги «Реал Сосьедад» на домашнем стадионе Reale Arena обыграл «Севилью» со счетом 2:1.

Уже на 19-й минуте «Реал Сосьедад» вышел вперед, когда Микель Оярсабаль реализовал пенальти. Гости быстро ответили, на 30-й минуте Неманья Гудель сравнял счет. Однако уже через шесть минут Оярсабаль оформил дубль, обеспечив хозяевам важную победу.

«Реал Сосьедад» поднялся на 14-е место (9 очков), а «Севилья» осталась на 9-й позиции (13 очков).

Ла Лига. 10-й тур, 24 октября 2025

Реал Сосьедад – Севилья – 2:1

Голы: Оярсабаль, 19 (пен), 36 – Гудель, 30

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 9 8 0 1 20 - 9 26.10.25 17:15 Реал Мадрид - Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол 24
2 Барселона 9 7 1 1 24 - 10 26.10.25 17:15 Реал Мадрид - Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе 22
3 Вильярреал 9 5 2 2 16 - 10 25.10.25 22:00 Валенсия - Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна 17
4 Атлетико Мадрид 9 4 4 1 16 - 10 27.10.25 22:00 Бетис - Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид 16
5 Бетис 9 4 4 1 15 - 10 27.10.25 22:00 Бетис - Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис 16
6 Эспаньол 9 4 3 2 13 - 11 25.10.25 17:15 Эспаньол - Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол 15
7 Эльче 9 3 5 1 11 - 9 25.10.25 17:15 Эспаньол - Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо 14
8 Атлетик Бильбао 9 4 2 3 9 - 9 25.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао 14
9 Севилья 10 4 1 5 17 - 16 01.11.25 17:15 Атлетико Мадрид - Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал 13
10 Алавес 9 3 3 3 9 - 8 26.10.25 22:00 Райо Вальекано - Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья 12
11 Райо Вальекано 9 3 2 4 11 - 10 26.10.25 22:00 Райо Вальекано - Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта 11
12 Хетафе 9 3 2 4 9 - 12 25.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе 11
13 Осасуна 9 3 1 5 7 - 9 26.10.25 19:30 Осасуна - Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна 10
14 Реал Сосьедад 10 2 3 5 10 - 14 01.11.25 19:30 Реал Сосьедад - Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка 9
15 Валенсия 9 2 3 4 10 - 14 25.10.25 22:00 Валенсия - Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао 9
16 Леванте 9 2 2 5 13 - 17 26.10.25 15:00 Мальорка - Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте 8
17 Мальорка 9 2 2 5 10 - 14 26.10.25 15:00 Мальорка - Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид 8
18 Сельта 9 0 7 2 8 - 11 26.10.25 19:30 Осасуна - Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона 7
19 Реал Овьедо 9 2 0 7 4 - 16 25.10.25 15:00 Жирона - Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо 6
20 Жирона 9 1 3 5 6 - 19 25.10.25 15:00 Жирона - Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте 6
Полная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Неманья Гудель (Севилья), асcист Габриэль Суасо.
19’
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад).
