Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Осасуна
26.10.2025 19:30 - : -
Сельта
Испания
Осасуна – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 26 октября и начнется в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

26 октября на Эль-Садар пройдет матч 10-го тура Примеры Испании, в котором Осасуна встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда при Аррасате смогла не просто в очередной раз вернуться из Сегунды, но и ухитрилась закрепиться в Ла Лиге. Более того, на пике получилось даже пробиться в еврокубки. Правда, тогда сразу в квалификации летом уступили даже в скромной Лиге конференций. Туда могли вернуться в этом году, уже при Морено - но по дополнительным показателям уступили восьмое место Райо Вальекано.

Сейчас на пост наставника позвали Алессио Лиски. С ним пока что клуб очень по-разному играет, исходя из фактора поля. На своей арене только с Эльче потеряли очки, сыграв 1:1, еще трижды взяв победы. Но на выезде 0:1 в Мадриде с Атлетико стало уже пятым поражением. Там ни разу не зацепились даже за ничью, правда, и соперники были сильными - Реал, Эспаньол, Вильерреал, Бетис.

Сельта

Клуб совсем недавно балансировал на грани вылета в Сегунду. Но постоянно угадывал с наставником в решающий момент, набирая достаточно очков, чтобы избежать падения. Так было и в позапрошлом сезоне, когда провалившегося Бенитеса сменил Хиральдес. А в 2024/2025 Клаудио добился неожиданного прорыва, закончив с подопечными на единоличном седьмом месте!

Это позволило вернуться в Лигу Европы. Там начинали с поражения Штутгарту, но потом обыграли и ПАОК, и Ниццу. При этом на внутренней арене команда из Виго так пока что не могла взять победу. На старте с Хетафе и в конце сентября с Эльче были поражения, а все остальные матчи приносили ничьи, причем с одинаковым счетом - по 1:1. В том числе и в крайнем туре, когда принимали скромный Реал Сосьедад.

Статистика личных встреч

В обоих крайних сезонах были обмены победами - сначала выездными, потом - домашними.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у гостей есть шансы как минимум зацепиться за очередную для себя ничью. Но безопасной выглядит ставка на хозяев с форой 0 (коэффициент - 1,75).

Фора Осасуны (0) 1.75
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Райо Вальекано – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Мальорка – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ассистент Флика: «Сейчас у нас есть решения. Игроки почти не теряют мячи»
