Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
25.10.2025 19:30 - : -
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Атлетик – Хетафе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 25 октября и начнется в 19:30 по Киеву

25 октября на Сан-Мамес пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором Атлетик встретится с Хетафе.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетик

Команда все больше, при статусе исторического гранда, становилась заложником консервативной селекционной политики. Но в последнее время удачно совпало, когда и классный тренер вернулся на пост, и подросло несколько талантов во главе с Уильямсом-младшим. В итоге за последние два года тут собрали неплохой урожай: кубок Испании, полуфинал Лиги Европы и четвертое место в Примере.

Это позволило вернуться в Лигу чемпионов. Там, правда, стартовали плохо, с поражений Арсеналу (0:2) и Боруссии Дортмунд (1:4). На этой неделе с Карабахом пропустили в первой же атаке, но как раз там выиграли наконец-то, причем уверенно, 3-1. При этом на внутренней арене баски начали с трех побед в августе. Но потом и там перестало толком получаться: только ничья с Жироной при трех поражениях. Да и после победы в октябре с Мальоркой, в прошлом туре еле отбились на 0:0 на поле Эльче.

Хетафе

Клуб похож на своего соперника тем, что тоже воссоединился с успешным тут ранее тренером. Но при этом вторая каденция Бордаласа в пригороде Мадрида получается куда скромнее. Если ранее его подопечные пробивались в Лигу Европы (а там - в плей-офф), то сейчас удается просто держаться над зоной вылета. Так, в прошлом сезоне с 42 очками заняли, по дополнительным показателям, тринадцатое место.

Новая темпорада начиналась крайне оптимистично: начали с трех побед в четырех первых турах. Вот только потом не удалось выиграть вообще ни разу! Более того, потом только дома с Алавесом и Леванте оформляли ничьи, по 1:1. Остальным соперникам, не только Барселоне и Реалу, но и Осасуне (1:2 в гостях), проигрывали.

Статистика личных встреч

После 2013-го года Хетафе выиграл только однажды. Но в шести из восьми крайних поединков были ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что подопечные Вальверде смогут развить успех, что был в среду. Поверим на их победу (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
25 октября 2025 -
19:30
Хетафе
Победа Атлетика 1.70
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Наполи – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Атлетик Бильбао Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
