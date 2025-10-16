Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
16 октября 2025, 11:41 | Обновлено 16 октября 2025, 12:00
Полуфиналы ЧМ U-20, Шевченко возглавил комитет ФИФА, расклады для сборной

Главные новости за 15 октября на Sport.ua

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 15 октября.

1A. Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Команда Марокко выиграла серию пенальти и вышла в финальный матч

1B. Аргентина на высоте. Определена финальная пара чемпионата мира U-20
В решающем матче сыграют сборные Аргентины и Марокко

2. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко избран главой комитета по будущему футболу ФИФА
Катерина Монзуль вошла в комитет заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА

3A. Определено 28 из 48 сборных, которые вышли в финальный раунд ЧМ-2026
Сборная Англии отобралась на мундиаль первой из европейских сборных

3B. Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине
Уже известны 28 из 48 сборных, которые получили путевки на чемпионат мира

3C. Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Вероятнее всего, команда Реброва займет второе место в группе

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Йовичевич нашел новый клуб после Лудогорца
Игор Йовичевич возглавил польскую команду Видзев из высшей лиги страны

4B. Почему нет Ямаля? Объявлены все претенденты на награду Golden Boy 2025
Ламин получил награду в 2024 году, поэтому не может быть номинирован снова

5A. Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Вечером 15 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ

5B. Без фарта. Ворскла проиграла Фортуне в Дании и завершила евросезон
Вечером 15 октября состоялся ответный матч квалификации Q2 Кубка Европы

6. Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
«Цыганский король» мечтает об этом бое

7A. Десятый выигранный матч: Надежда Киченок вышла в полуфинал WTA 250 в Осаке
Украинка и Макото Ниномия на супертай-брейке одолели Жаклин Кристиан и Ольгу Данилович

7B. Стародубцева за 3.5 часа уступила 14-й ракетке в 1/8 финала турнира в Нинбо
Юлия в напряженных трех сетах проиграла Белинде Бенчич во втором раунде пятисотника

8A. Фритц и Зверев определили соперника Алькараса в полуфинале Six Kings Slam
Тейлор в двух сетах уверенно разобрал Александра и далее сыграет против Карлоса

8B. Six Kings Slam: Синнер разгромил Циципаса в 1/4 финала и вышел на Джоковича
Янник в двух сетах уверенно одолел Стефаноса на турнире, где в 2024 стал чемпионом

9. Драматичное поражение. Бойко проиграл Милкинсу, ведя в счете 3:0
Опытный английский снукерист совершил камбек в квалификации Scottish Open

10. Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Эрлинг Холанд наконец-то сумеет попробовать силы на международном топ-турнире

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
