Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко избран главой комитета по будущему футболу ФИФА
Другие новости
15 октября 2025, 21:35 | Обновлено 15 октября 2025, 21:45
2091
5

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко избран главой комитета по будущему футболу ФИФА

Катерина Монзуль вошла в комитет заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА

15 октября 2025, 21:35 | Обновлено 15 октября 2025, 21:45
2091
5 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко избран главой комитета по будущему футболу ФИФА
УАФ. Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко получил новую должность в ФИФА.

15 октября совет ФИФА утвердил новый состав постоянных комитетов на 2025–2029 года.

Шевченко избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА. Главу Комитета арбитров УАФ Катерину Монзуль избрали членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.

Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола 25 января 2024 года. Монзуль была назначена главой судейского комитета УАФ 20 февраля того же года, сменив на посту Лучано Лучи.

По теме:
ФОТО. Яремчук одним словом обратился к капитану сборной Украины
Милевский отреагировал на победу сборной Украины над Азербайджаном
ИНФАНТИНО: «Искренне благодарен всем, кто поддерживает мир»
Катерина Монзуль Андрей Шевченко ФИФА женский футбол
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине
Футбол | 15 октября 2025, 15:30 7
Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине
Прогнозный посев на ЧМ-2026. Аналитики видят Украину в 4-й корзине

Уже известны 28 из 48 сборных, которые получили путевки на чемпионат мира

ДИРЯВКА: «Это должно больше беспокоить тренерский штаб во главе с Ребровым»
Футбол | 15 октября 2025, 20:21 0
ДИРЯВКА: «Это должно больше беспокоить тренерский штаб во главе с Ребровым»
ДИРЯВКА: «Это должно больше беспокоить тренерский штаб во главе с Ребровым»

Экс-игрок сборной Украины ответил на вопрос Sport.ua о причинах неуверенной игры

Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Футбол | 15.10.2025, 16:09
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Футбол | 15.10.2025, 08:52
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Александр Шовковский получит долгожданное усиление в Динамо
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Футбол | 15.10.2025, 07:56
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Пафосный Граф Траhyла
Dynamic Kormushkin🤡,  ты туточки, тебя кормили уже на ночь?
Ответить
0
Олексій Коваль
Пляжний футбол знаю, футзал знаю, паралімпійський футбол, не знаю як він точно називається, але знаю.
А от футбол майбутьного чую вперше
Ответить
0
Alehandro
Хай і дружаню Сірожу кудись туди забере...
Ответить
0
Пафосный Граф Траhyла
Королевская должность у эээээббббееемееее☝️
Ответить
-1
protasov_lyopu_davai
Ппц будущему
Ответить
-2
Популярные новости
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 9
Бокс
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
14.10.2025, 16:23 131
Футбол
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
14.10.2025, 23:45
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 6
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 14
Футбол
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
13.10.2025, 23:42 7
Футбол
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
13.10.2025, 21:50 1
Футбол
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
14.10.2025, 00:28 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем