ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко избран главой комитета по будущему футболу ФИФА

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко получил новую должность в ФИФА.

15 октября совет ФИФА утвердил новый состав постоянных комитетов на 2025–2029 года.

Шевченко избран председателем Комитета по вопросам будущего футбола ФИФА. Главу Комитета арбитров УАФ Катерину Монзуль избрали членом Комитета заинтересованных сторон по женскому футболу ФИФА.

Шевченко стал президентом Украинской ассоциации футбола 25 января 2024 года. Монзуль была назначена главой судейского комитета УАФ 20 февраля того же года, сменив на посту Лучано Лучи.