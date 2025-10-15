Без фарта. Ворскла проиграла Фортуне в Дании и завершила евросезон
Вечером 15 октября состоялся ответный матч квалификации Q2 Кубка Европы
Женская команда Ворскла из Полтавы завершила выступления в женском Кубка Европы 2025/26.
15 октября в 19:00 в ответном матче Q2 КЕ Ворскла на выезде проиграла Фортуне Йерринг из Дании (0:1).
Обе игры противостояния состоялись в Дании. В первом матче неделей ранее была зафиксирована ничья (1:1). Гол для полтавской команды забила Роксолана Кравчук.
В ответной игре команда из Дании забила на 14-й минуте, и этот гол оказался единственным в матче (1:0).
По сумме двух матче Фортуна, как победитель противостояния, вышла в основной этап Кубка Европы, второго еврокубкового турнира. А Ворскла завершила евросезон.
Ранее в мини-турнире Q2 Лиги чемпионов подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0). А затем в Q3 ЛЧ полтавская команда уступила бельгийскому клубу Левен (0:2, 0:0) и перешла во второй еврокубковый турнир.
Кубок Европы по футболу среди женщин. Квалификация Q2
Ответный матч. 15 октября. Йерринг (Дания)
Фортуна Йерринг (Дания) – Ворскла Полтава (Украина) – 1:0
Гол: Джой Омева, 14
Первый матч – 1:1
