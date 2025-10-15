Без фарта. Ворскла проиграла Фортуне в Дании и завершила евросезон

Женская команда Ворскла из Полтавы завершила выступления в женском Кубка Европы 2025/26.

15 октября в 19:00 в ответном матче Q2 КЕ Ворскла на выезде проиграла Фортуне Йерринг из Дании (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе игры противостояния состоялись в Дании. В первом матче неделей ранее была зафиксирована ничья (1:1). Гол для полтавской команды забила Роксолана Кравчук.

В ответной игре команда из Дании забила на 14-й минуте, и этот гол оказался единственным в матче (1:0).

По сумме двух матче Фортуна, как победитель противостояния, вышла в основной этап Кубка Европы, второго еврокубкового турнира. А Ворскла завершила евросезон.

Ранее в мини-турнире Q2 Лиги чемпионов подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0). А затем в Q3 ЛЧ полтавская команда уступила бельгийскому клубу Левен (0:2, 0:0) и перешла во второй еврокубковый турнир.

Кубок Европы по футболу среди женщин. Квалификация Q2

Ответный матч. 15 октября. Йерринг (Дания)

Фортуна Йерринг (Дания) – Ворскла Полтава (Украина) – 1:0

Гол: Джой Омева, 14

Первый матч – 1:1

Видеозапись матча