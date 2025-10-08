Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Европы. Ворскла сыграла вничью с Фортуной из Дании в первом матче Q2
08 октября 2025, 21:17 | Обновлено 08 октября 2025, 22:18
Кубок Европы. Ворскла сыграла вничью с Фортуной из Дании в первом матче Q2

У полтавской команды гол забила Роксолана Кравчук на 24-й минуте

ФК Ворскла

Женская команда Ворскла из Полтавы провела матч в квалификации женского Кубка Европы 2025/26.

8 октября в 19:00 в первом матче Q2 КЕ полтавская Ворскла и Фортуна Йерринг из Дании разошлись миром (1:1)

Ворскла уже сыграла 4 матча в еврокубках. В мини-турнире Q2 ЛЧ подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0). А затем в Q3 ЛЧ полтавская команда уступила бельгийскому клубу Левен (0:2, 0:0).

Затем полтавская команда перешла в Кубок Европы, второй еврокубковый женский турнир. Первый матч, номинально домашний для Ворскла, состоялся на арене соперниц в датском Йерринге.

На 24-й минуте Ворскла открыла счет, ударом головой гол забила Роксолана Кравчук после ассиста Марины Шайнюк. Однако на 31-й минуте Сара Хансен с помощью рикошета сравняла счет, и игра завершилась вничью (1:1).

Ответный матч пройдет через неделю, 15 октября в 19:00, тоже в Дании. Победитель противостояния выйдет в основной этап Кубка Европы,

Кубок Европы 2025/26 по футболу среди женщин

2-й раунд квалификации. Первый матч. Йерринг (Дания)

Ворскла (Украина) – Фортуна Йерринг (Дания) – 1:1

Голы: Роксолана Кравчук, 24 – Сара Хансен, 31

Видеозапись матча

Николай Степанов
