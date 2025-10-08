Ворскла – Фортуна Йерринг. Кубок Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 октября в 19:00 первый матч 2-го раунда женского Кубка Европы
Женская команда Ворскла из Полтавы выступает в квалификации женского Кубка Европы 2025/26.
8 октября в 19:00 в первом матче Q2 КЕ играют полтавская Ворскла и Фортуна Йерринг из Дании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ворскла уже сыграла 4 матча в еврокубках. В мини-турнире Q2 ЛЧ подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0). А затем в Q3 ЛЧ полтавская команда уступила бельгийскому клубу Левен (0:2, 0:0).
Победитель противостояния выйдет в основной этап Кубка Европы, второго еврокубкового турнира.
Кубок Европы по футболу среди женщин. Квалификация Q2
