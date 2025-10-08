Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ворскла – Фортуна Йерринг. Кубок Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
08 октября 2025, 13:12 | Обновлено 08 октября 2025, 13:14
Ворскла – Фортуна Йерринг. Кубок Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 октября в 19:00 первый матч 2-го раунда женского Кубка Европы

Ворскла – Фортуна Йерринг. Кубок Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

Женская команда Ворскла из Полтавы выступает в квалификации женского Кубка Европы 2025/26.

8 октября в 19:00 в первом матче Q2 КЕ играют полтавская Ворскла и Фортуна Йерринг из Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ворскла уже сыграла 4 матча в еврокубках. В мини-турнире Q2 ЛЧ подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0). А затем в Q3 ЛЧ полтавская команда уступила бельгийскому клубу Левен (0:2, 0:0).

Победитель противостояния выйдет в основной этап Кубка Европы, второго еврокубкового турнира.

Кубок Европы по футболу среди женщин. Квалификация Q2

Ворскла – Фортуна Йерринг. Кубок Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Ворскла (Ж) – Фортуна Йерринг (Ж). Прогноз на матч отбора Кубка Европы
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Футбол | 08 октября 2025, 00:20 82
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании

Команда Дмитрия Михайленко завершила выступления на чемпионате мира

Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Футбол | 08 октября 2025, 07:13 8
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников

Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд

ВИДЕО. «Нейтралка» во всей «красе»: Андреева «устала» от этого тенниса
Теннис | 08.10.2025, 07:28
Теннис | 08.10.2025, 07:28
ВИДЕО. «Нейтралка» во всей «красе»: Андреева «устала» от этого тенниса
ВИДЕО. «Нейтралка» во всей «красе»: Андреева «устала» от этого тенниса
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Футбол | 08.10.2025, 06:30
Футбол | 08.10.2025, 06:30
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Индонезия – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 08.10.2025, 11:56
Футбол | 08.10.2025, 11:56
Индонезия – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Индонезия – Саудовская Аравия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27
Футбол
Не выстояли еще 5 минут. Украина U-17 уступила Италии и не сыграет на Евро
07.10.2025, 17:27 8
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51
Футбол
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52
Футбол
Йожеф Сабо назвал тренера, который сейчас должен возглавлять Динамо
06.10.2025, 08:52 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05
Футбол
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 62
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
06.10.2025, 23:37
Бокс
Леннокс Льюис рассказал, на какую легенду бокса очень похож Усик
06.10.2025, 23:37 2
Бокс
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
07.10.2025, 10:57
Теннис
Реванш не удался. Костюк проиграла 22-й ракетке на турнире WTA 1000 в Ухане
07.10.2025, 10:57 22
Теннис
