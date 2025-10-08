Женская команда Ворскла из Полтавы выступает в квалификации женского Кубка Европы 2025/26.

8 октября в 19:00 в первом матче Q2 КЕ играют полтавская Ворскла и Фортуна Йерринг из Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ворскла уже сыграла 4 матча в еврокубках. В мини-турнире Q2 ЛЧ подопечные Ии Андрущак переиграли грузинскую команду Гурия Ланчхути (5:0) и Гинтру из Литвы (2:0). А затем в Q3 ЛЧ полтавская команда уступила бельгийскому клубу Левен (0:2, 0:0).

Победитель противостояния выйдет в основной этап Кубка Европы, второго еврокубкового турнира.

Кубок Европы по футболу среди женщин. Квалификация Q2

Ворскла – Фортуна Йерринг. Кубок Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция