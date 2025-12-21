Украина. Первая лига21 декабря 2025, 23:10 | Обновлено 21 декабря 2025, 23:11
970
0
Именитый украинский клуб взял на сборы шесть игроков другой команды
С полтавской «Ворсклой» тренируется шесть игроков «Горняк-Спорт»
С полтавской «Ворсклой» на сборы отправились шесть игроков «Горняк-Спорт». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».
По информации источника, с «Ворсклой» готовиться ко второй части сезона будут Дмитрий Покась, Чидози Одог, Ричмонд Чуквуэмека, Ярослав Бураков, Станислав Козлов и Денис Яровой.
Стоит отметить, что по состоянию на сейчас полтавский клуб не сможет подписать этих игроков из-за бана на ближайшие четыре трансферных окна.
Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» на сборах проведет девять спаррингов.
