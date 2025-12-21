Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Именитый украинский клуб взял на сборы шесть игроков другой команды
Украина. Первая лига
21 декабря 2025, 23:10 | Обновлено 21 декабря 2025, 23:11
970
0

Именитый украинский клуб взял на сборы шесть игроков другой команды

С полтавской «Ворсклой» тренируется шесть игроков «Горняк-Спорт»

21 декабря 2025, 23:10 | Обновлено 21 декабря 2025, 23:11
970
0
Именитый украинский клуб взял на сборы шесть игроков другой команды
ФК Ворскла

С полтавской «Ворсклой» на сборы отправились шесть игроков «Горняк-Спорт». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, с «Ворсклой» готовиться ко второй части сезона будут Дмитрий Покась, Чидози Одог, Ричмонд Чуквуэмека, Ярослав Бураков, Станислав Козлов и Денис Яровой.

Стоит отметить, что по состоянию на сейчас полтавский клуб не сможет подписать этих игроков из-за бана на ближайшие четыре трансферных окна.

Ранее сообщалось о том, что «Ворскла» на сборах проведет девять спаррингов.

По теме:
Сборная Украины по футзалу уступила Португалии во втором спарринге
Металлист 1925 проявляет интерес к центрбеку аутсайдера УПЛ
Африканский вектор? Спортивный директор клуба УПЛ искал усиление в Гане
Горняк-Спорт Ворскла Полтава Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Даниил Кирияка Источник: Telegram
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Бокс | 21 декабря 2025, 07:22 0
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах

Британцу для победы понадобилось шесть раундов

«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
Футбол | 20 декабря 2025, 23:26 2
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко

Андрея ждут в Чернигове

Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Футбол | 21.12.2025, 18:55
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21.12.2025, 14:08
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
В Баварии раскрыли планы на зимнее трансферное окно
Футбол | 21.12.2025, 22:37
В Баварии раскрыли планы на зимнее трансферное окно
В Баварии раскрыли планы на зимнее трансферное окно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 11
Футбол
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
21.12.2025, 17:11 8
Футбол
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
Джейк – со сломанной челюстью, Джошуа – с перспективами
20.12.2025, 17:43 7
Бокс
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
Хаби Алонсо обратился к Лунину после того, как тот пропустил дважды в Кубке
20.12.2025, 06:42
Футбол
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 6
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
Энтони Джошуа – Джейк Пол. Финиш в 6-м раунде. Видео боя и нокаута
20.12.2025, 07:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем