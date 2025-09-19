Ворскла узнала соперника в Q2 женского Кубка Европы. Итоги жеребьевки

19 сентября в 16:00 состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда (Q2) женского Кубка Европы УЕФА, второго по силе евротурнира.

Во время жеребьевки 32 команды поделены на 16 пар, которые проведут матчи 7/8 и 15/16 октября.

В этом раунде Q2 Кубка Европы сыграет полтавская Ворскла, которая имела сеяный статус.

Соперником полтавской Ворсклы будет Фортуна Йерринг из Дании.

Первый матч (7/8 октября) полтавская команда проведет условно дома, а ответную игру (15/16 октября) – на выезде.

Это последний этап, на котором в турнир вошли новые клубы. К 11 победителям первого квалификационного раунда присоединятся клуб Словацко из Чехии, а также 11 команд, занявших вторые места в группах квалификации Q2 Лиги чемпионов, и 9 клубов, которые уступили в Q3 Лиги чемпионов.

Ранее Колос из Ковалевки не попал в Q2, поскольку в Q1 уступил Влазнии из Албании (0:2, 0:2). Полтавская Ворскла потерпела неудачу в Q3 Лиги чемпионов в противостоянии с Левеном из Бельгии (0:2, 0:0) и перешла в Кубок Европы.

Кубок Европы 2025/26 среди женских команд

Календарь матчей

Первый квалификационный раунд: 10/11 и 17/18 сентября

Второй квалификационный раунд: 7/8 и 15/16 октября

1/8 финала: 11/12 и 19/20 ноября

Четвертьфиналы: 11/12 и 18/19 февраля

Полуфиналы: 24/25 марта и 1/2 апреля

Финал (два матча): 25/26 апреля и 2/3 мая

Итоги жеребьевки Q2

Хеккен (Швеция) – ГКС Катовице (Польша)

Спарта Прага (Чехия) – Ференцварош (Венгрия)

Интер (Италия) – Влазния (Албания)

Грассхопер (Швейцария) – Аякс (Нидерланды)

Спортинг (Португалия) – Русенгорд (Швеция)

минск (беларусь) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды)

Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Словацко (Чехия)

Ворскла Полтава (Украина) – Фортуна Йерринг (Дания)

Брейдаблик (Исландия) – Спартак Суботица (Сербия)

Гинтра (Литва) – Нордшелланд (Дания)

Андерлехт (Бельгия) – Брага (Португалия)

Янг Бойз (Швейцария) – СФК 2000 Сараево (Босния и Герц.)

Кеге (Дания) – Глазго Сити (Шотландия)

Славия Прага (Чехия) – Аустрия Вена (Австрия)

Мура (Словения) – динамо минск (беларусь)

Хаммарбю (Швеция) – Бранн (Норвегия)​​​​​

