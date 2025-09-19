Ворскла узнала соперника в Q2 женского Кубка Европы. Итоги жеребьевки
Соперником полтавской команды будет Фортуна Йерринг из Дании
19 сентября в 16:00 состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда (Q2) женского Кубка Европы УЕФА, второго по силе евротурнира.
Во время жеребьевки 32 команды поделены на 16 пар, которые проведут матчи 7/8 и 15/16 октября.
В этом раунде Q2 Кубка Европы сыграет полтавская Ворскла, которая имела сеяный статус.
Соперником полтавской Ворсклы будет Фортуна Йерринг из Дании.
Первый матч (7/8 октября) полтавская команда проведет условно дома, а ответную игру (15/16 октября) – на выезде.
Это последний этап, на котором в турнир вошли новые клубы. К 11 победителям первого квалификационного раунда присоединятся клуб Словацко из Чехии, а также 11 команд, занявших вторые места в группах квалификации Q2 Лиги чемпионов, и 9 клубов, которые уступили в Q3 Лиги чемпионов.
Ранее Колос из Ковалевки не попал в Q2, поскольку в Q1 уступил Влазнии из Албании (0:2, 0:2). Полтавская Ворскла потерпела неудачу в Q3 Лиги чемпионов в противостоянии с Левеном из Бельгии (0:2, 0:0) и перешла в Кубок Европы.
Кубок Европы 2025/26 среди женских команд
Календарь матчей
- Первый квалификационный раунд: 10/11 и 17/18 сентября
- Второй квалификационный раунд: 7/8 и 15/16 октября
- 1/8 финала: 11/12 и 19/20 ноября
- Четвертьфиналы: 11/12 и 18/19 февраля
- Полуфиналы: 24/25 марта и 1/2 апреля
- Финал (два матча): 25/26 апреля и 2/3 мая
Итоги жеребьевки Q2
- Хеккен (Швеция) – ГКС Катовице (Польша)
- Спарта Прага (Чехия) – Ференцварош (Венгрия)
- Интер (Италия) – Влазния (Албания)
- Грассхопер (Швейцария) – Аякс (Нидерланды)
- Спортинг (Португалия) – Русенгорд (Швеция)
- минск (беларусь) – ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
- Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Словацко (Чехия)
- Ворскла Полтава (Украина) – Фортуна Йерринг (Дания)
- Брейдаблик (Исландия) – Спартак Суботица (Сербия)
- Гинтра (Литва) – Нордшелланд (Дания)
- Андерлехт (Бельгия) – Брага (Португалия)
- Янг Бойз (Швейцария) – СФК 2000 Сараево (Босния и Герц.)
- Кеге (Дания) – Глазго Сити (Шотландия)
- Славия Прага (Чехия) – Аустрия Вена (Австрия)
- Мура (Словения) – динамо минск (беларусь)
- Хаммарбю (Швеция) – Бранн (Норвегия)
