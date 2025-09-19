Итоги Q1 женского Кубка Европы. Колос вылетел, зато в Q2 сыграет Ворскла

17 и 18 сентября состоялись ответные матчи квалификации Q1 женского Кубка Европы УЕФА.

Колос из Ковалевки второй раз проиграл команде Влазния Шкодер из Албании (0:2).

Голы у команды из Албании забили: Меги Доци (63 мин), Тереза Деда (87 мин).

Поединок снова состоялся в Шкодере. Первая игра состоялась 11 сентября, также в Албании, и закончилась поражением украинской команды (0:2).

Колос выбыл из еврокубков, зато в Q2 Кубка Европы сыграет полтавская Ворскла, которая потерпела неудачу в Q2 Лиги чемпионов в противостоянии с бельгийским клубом Левен (0:2, 0:0)

Кубок Европы УЕФА среди женских команд

1-й раунд квалификации, Ответный матч. 17 сентября

Колос Ковалевка (Украина) – Влазния Шкодер (Албания) – 0:2

Голы: Меги Доци, 63, Тереза Деда, 87

Первый матч – 0:2

