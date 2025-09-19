Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Итоги Q1 женского Кубка Европы. Колос вылетел, зато в Q2 сыграет Ворскла
19 сентября 2025, 15:37 | Обновлено 19 сентября 2025, 15:50
Итоги Q1 женского Кубка Европы. Колос вылетел, зато в Q2 сыграет Ворскла

Колос из Ковалевки дважды проиграл албанской команде Влазния

Итоги Q1 женского Кубка Европы. Колос вылетел, зато в Q2 сыграет Ворскла
ФК Колос Ковалевка

17 и 18 сентября состоялись ответные матчи квалификации Q1 женского Кубка Европы УЕФА.

Колос из Ковалевки второй раз проиграл команде Влазния Шкодер из Албании (0:2).

Голы у команды из Албании забили: Меги Доци (63 мин), Тереза Деда (87 мин).

Поединок снова состоялся в Шкодере. Первая игра состоялась 11 сентября, также в Албании, и закончилась поражением украинской команды (0:2).

Колос выбыл из еврокубков, зато в Q2 Кубка Европы сыграет полтавская Ворскла, которая потерпела неудачу в Q2 Лиги чемпионов в противостоянии с бельгийским клубом Левен (0:2, 0:0)

Кубок Европы УЕФА среди женских команд

1-й раунд квалификации, Ответный матч. 17 сентября

Колос Ковалевка (Украина) – Влазния Шкодер (Албания) – 0:2

Голы: Меги Доци, 63, Тереза Деда, 87

Первый матч – 0:2

Все результаты первого раунда Q1

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Верес
Жеребьевка Q2 женского Кубка Европы. Соперник для Ворсклы. Смотреть LIVE
Колос переписал историю. Команда из Ковалевки побила собственный рекорд
Кубок Европы по футболу среди женщин Колос Ковалевка Влазния статистические расклады Ворскла Полтава Глазго Сити Грассхоппер БИИК-Казыгурт Шымкент Кеге Фарул Нордшелланд КуПС Аякс Штурм Грац Арис Лимасол Андерлехт Русенборг ПСВ Интер Милан Хиберниан (Шотландия) Партизани Тирана Спартак Суботица
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
