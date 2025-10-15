Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу

Вечером 15 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.

18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.

Барселона разгромила Рому (4:0), Челси отгрузил 4 мяча Парижу (4:0).

Также по 3 очка в этот игровой день взяли команды Вольфсбург, Лион и Левен.

В турнирной таблице лидируют: Барселона, Вольфсбург, Лион (по 6 очков).

Лига чемпионов по футболу среди женщин

2-й тур, 15 октября 2025 года

Волеренга (Норвегия) – Вольфсбург (Германия) – 1:2

Голы: Горте, 60 – Беренстейн, 57, Минге, 90+8 (пен)

Лион (Франция) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 3:0

Голы: Бранд, 28, Хегерберг, 45, Йоханнес, 52

Левен (Бельгия) – Твенте (Нидерланды) – 2:1

Голы: Вифкинд, 83 (пен), Пустай, 90+6 – Равенсберген, 39

Рома (Италия) – Барселона (Испания) – 0:4

Голы: Бругтс, 2, Назарет, 58, Путельяс, 71 (пен), Грэм, 90

Незабитый пенальти: Путельяс, 51

Челси (Англия) – Париж (Франция) – 4:0

Голы: Балтимор, 31 (пен), Канерюд, 39, Томпсон, 47, Катберт, 63

Турнирная таблица