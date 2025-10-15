Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Вечером 15 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской ЛЧ
Вечером 15 октября состоялись матчи 2-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.
18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.
Барселона разгромила Рому (4:0), Челси отгрузил 4 мяча Парижу (4:0).
Также по 3 очка в этот игровой день взяли команды Вольфсбург, Лион и Левен.
В турнирной таблице лидируют: Барселона, Вольфсбург, Лион (по 6 очков).
Лига чемпионов по футболу среди женщин
2-й тур, 15 октября 2025 года
Волеренга (Норвегия) – Вольфсбург (Германия) – 1:2
Голы: Горте, 60 – Беренстейн, 57, Минге, 90+8 (пен)
Лион (Франция) – Санкт-Пельтен (Австрия) – 3:0
Голы: Бранд, 28, Хегерберг, 45, Йоханнес, 52
Левен (Бельгия) – Твенте (Нидерланды) – 2:1
Голы: Вифкинд, 83 (пен), Пустай, 90+6 – Равенсберген, 39
Рома (Италия) – Барселона (Испания) – 0:4
Голы: Бругтс, 2, Назарет, 58, Путельяс, 71 (пен), Грэм, 90
Незабитый пенальти: Путельяс, 51
Челси (Англия) – Париж (Франция) – 4:0
Голы: Балтимор, 31 (пен), Канерюд, 39, Томпсон, 47, Катберт, 63
Турнирная таблица
