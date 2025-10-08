Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Вечером 8 октября состоялись матчи 1-го тура основного раунда женской ЛЧ
Вечером 8 октября состоялись матчи 1-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.
18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.
Реал отгрузил 6 мячей Роме (6:2). ПСЖ потерпел фиаско в матче с Вольфсбургом (0:4).
Челси на выезде не сумел обыграть Твенте (1:1). МЮ взял три очка в игре с Волеренгой (1:0), Атлетико разгромил Санкт-Пельтен (6:0).
По итогам первого тура 7 команд лидируют с 3 очками: Барселона, Атлетико, Реал, Вольфсбург, Лион, Ювентус, МЮ.
Лига чемпионов по футболу среди женщин
1-й тур, 8 октября 2025 года
- Реал Мадрид (Испания) – Рома (Италия) – 6:2
- Твенте (Нидерланды) – Челси (Англия) – 1:1
- Вольфсбург (Германия) – ПСЖ (Франция) – 4:0
- Манчестер Юнайтед (Англия) – Волеренга (Норвегия) – 1:0
- Санкт-Пельтен (Австрия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:6
