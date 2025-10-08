Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Лига чемпионов
08 октября 2025, 23:59 | Обновлено 09 октября 2025, 00:13
411
0

Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4

Вечером 8 октября состоялись матчи 1-го тура основного раунда женской ЛЧ

08 октября 2025, 23:59 | Обновлено 09 октября 2025, 00:13
411
0
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 8 октября состоялись матчи 1-го тура основного раунда женской Лиги чемпионов.

18 команд играют в турнире с одной таблицей, топ-4 выйдут в 1/4 финала, а команды на 5–12 местах – в 1/8 финала.

Реал отгрузил 6 мячей Роме (6:2). ПСЖ потерпел фиаско в матче с Вольфсбургом (0:4).

Челси на выезде не сумел обыграть Твенте (1:1). МЮ взял три очка в игре с Волеренгой (1:0), Атлетико разгромил Санкт-Пельтен (6:0).

По итогам первого тура 7 команд лидируют с 3 очками: Барселона, Атлетико, Реал, Вольфсбург, Лион, Ювентус, МЮ.

Лига чемпионов по футболу среди женщин

1-й тур, 8 октября 2025 года

  • Реал Мадрид (Испания) – Рома (Италия) – 6:2
  • Твенте (Нидерланды) – Челси (Англия) – 1:1
  • Вольфсбург (Германия) – ПСЖ (Франция) – 4:0
  • Манчестер Юнайтед (Англия) – Волеренга (Норвегия) – 1:0
  • Санкт-Пельтен (Австрия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 0:6

Турнирная таблица

Инфографика

По теме:
«Меня триггерит». Довбик отреагировал на незабитый пенальти в Лиге Европы
Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Барселона может уже зимой попрощаться с хавбеком, продав его в гранд
Лига чемпионов по футболу среди женщин Реал Мадрид Рома Рим Твенте Челси Вольфсбург ПСЖ Манчестер Юнайтед Волеренга Санкт-Пельтен Атлетико Мадрид
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Футбол | 08 октября 2025, 07:05 1
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде

Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Футбол | 08 октября 2025, 08:19 54
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко
Источник: Шовковский принял радикальное решение в отношении Ярмоленко

Тренер больше не рассчитывает на футболиста

Роналду назвал цель Португалии на чемпионате мира 2026
Футбол | 08.10.2025, 23:53
Роналду назвал цель Португалии на чемпионате мира 2026
Роналду назвал цель Португалии на чемпионате мира 2026
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
Футбол | 08.10.2025, 04:24
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 8 октября
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
Футбол | 08.10.2025, 17:47
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
ВИДЕО 18+. Тренер и футболисты Ворсклы вступили в спор с фанатом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
07.10.2025, 00:25
Бокс
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
Челси настроен купить жемчужину сборной Украины. Тот уже принял решение
07.10.2025, 07:51 11
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
ФИФА неожиданно дисквалифицировала лидера сборной Украины перед Испанией
07.10.2025, 19:05 59
Футбол
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
07.10.2025, 08:06 10
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем