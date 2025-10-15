Почему нет Ямаля? Объявлены все претенденты на награду Golden Boy 2025

Итальянская газета Tuttosport, которая каждый год определяет лучшего молодого игрока (до 21 года), объявила список всех номинантов на награду Golden Boy 2025.

В списке отсутствует испанский вундеркинд Ламин Ямаль, который на церемонии вручения Золотого мяча 2025 стал вторым лучшим игроком мира и лучшим молодым игроком, получив трофей Kopa Trophy.

Дело в том, что Ламин стал обладателем Golden Boy в 2024 году, поэтому не может претендовать на награду снова.

Одним из главных претендентов на награду Golden Boy 2025 является француз Дезире Дуэ из ПСЖ, который оформил дубль в финале Лиги чемпионов 2024/25 в ворота миланского Интера. Из столичного гранда Франции номинирован также Варрен Заир-Эмери.

Из Барселоны на награду претендует Пау Кубарси, а из мадридского Реала – Арда Гюлер и Франко Мастантуоно.

Церемония вручения награды Golden Boy 2025 состоится в ноябре. Точная дата будет известна позже.

Все 25 номинантов на Golden Boy 2025