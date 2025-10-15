Почему нет Ямаля? Объявлены все претенденты на награду Golden Boy 2025
Ламин получил награду в 2024 году, поэтому не может быть номинирован снова
Итальянская газета Tuttosport, которая каждый год определяет лучшего молодого игрока (до 21 года), объявила список всех номинантов на награду Golden Boy 2025.
В списке отсутствует испанский вундеркинд Ламин Ямаль, который на церемонии вручения Золотого мяча 2025 стал вторым лучшим игроком мира и лучшим молодым игроком, получив трофей Kopa Trophy.
Дело в том, что Ламин стал обладателем Golden Boy в 2024 году, поэтому не может претендовать на награду снова.
Одним из главных претендентов на награду Golden Boy 2025 является француз Дезире Дуэ из ПСЖ, который оформил дубль в финале Лиги чемпионов 2024/25 в ворота миланского Интера. Из столичного гранда Франции номинирован также Варрен Заир-Эмери.
Из Барселоны на награду претендует Пау Кубарси, а из мадридского Реала – Арда Гюлер и Франко Мастантуоно.
Церемония вручения награды Golden Boy 2025 состоится в ноябре. Точная дата будет известна позже.
Все 25 номинантов на Golden Boy 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер отметил победу 5:3 над Исландией
Бывший игрок киевского «Динамо» оценил перспективы сборной Украины в отборе ЧМ-2026