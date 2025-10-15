Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Почему нет Ямаля? Объявлены все претенденты на награду Golden Boy 2025
15 октября 2025, 19:49 | Обновлено 15 октября 2025, 21:11
Ламин получил награду в 2024 году, поэтому не может быть номинирован снова

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Дезире Дуэ

Итальянская газета Tuttosport, которая каждый год определяет лучшего молодого игрока (до 21 года), объявила список всех номинантов на награду Golden Boy 2025.

В списке отсутствует испанский вундеркинд Ламин Ямаль, который на церемонии вручения Золотого мяча 2025 стал вторым лучшим игроком мира и лучшим молодым игроком, получив трофей Kopa Trophy.

Дело в том, что Ламин стал обладателем Golden Boy в 2024 году, поэтому не может претендовать на награду снова.

Одним из главных претендентов на награду Golden Boy 2025 является француз Дезире Дуэ из ПСЖ, который оформил дубль в финале Лиги чемпионов 2024/25 в ворота миланского Интера. Из столичного гранда Франции номинирован также Варрен Заир-Эмери.

Из Барселоны на награду претендует Пау Кубарси, а из мадридского Реала – Арда Гюлер и Франко Мастантуоно.

Церемония вручения награды Golden Boy 2025 состоится в ноябре. Точная дата будет известна позже.

Все 25 номинантов на Golden Boy 2025

Golden Boy Ламин Ямаль Дезире Дуэ Пау Кубарси Франко Мастантуоно Арда Гюлер Варрен Заир-Эмери Лени Йоро Сенни Меюлю Итан Нванери Арчи Грэй Джоб Беллингем Дин Хейсен Кенан Йылдыз Родриго Мора Франческо Пио Эспозито Джованни Леони Йоррел Хато Эстевао Виллиан Лукас Бергвалль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
