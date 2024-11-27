Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без сюрпризов. Стал известен обладатель премии Golden Boy
Другие новости
27 ноября 2024, 18:25 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:59
622
0

Без сюрпризов. Стал известен обладатель премии Golden Boy

Ламин Ямал стал победителем премии Golden Boy

27 ноября 2024, 18:25 | Обновлено 27 ноября 2024, 18:59
622
0
Без сюрпризов. Стал известен обладатель премии Golden Boy
Africa Top Sport. Трофей Golden Boy

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал стал победителем премии Golden Boy 2024.

17-летний игрок признан лучшим молодым футболистом на планете. За прошедший календарный год испанец провел 52 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 19 ассистов.

Из командных и индивидуальных достижений игроку «сине-гранатовых» покорился чемпионат Европы и звание лучшего молодого игрока чемпионата Европы.

По теме:
Неожиданно. Талант Ювентуса – лучший молодой игрок по версии болельщиков
«Мое мнение однозначно». Шевченко признался, заслужил ли Левандовский ЗМ
«Не отражает потенциала». Судаков высказался о Лунине в Реале
Ламин Ямал Golden Boy Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига чемпионат Европы по футболу
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
Футбол | 27 ноября 2024, 06:23 2
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов
День больших разгромов. Как выглядит турнирная таблица Лиги чемпионов

Лидерство в ЛЧ захватил итальянский Интер с 13 очками из 15

«У Мистера постоянно новые идеи». Тренер Шахтера расхвалил Пушича
Футбол | 27 ноября 2024, 16:17 7
«У Мистера постоянно новые идеи». Тренер Шахтера расхвалил Пушича
«У Мистера постоянно новые идеи». Тренер Шахтера расхвалил Пушича

Крис ван дер Верден рад сотрудничеству с Марино Пушичем

ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес продлил контракт с Интер Майами
Футбол | 27.11.2024, 18:15
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес продлил контракт с Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес продлил контракт с Интер Майами
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Футбол | 27.11.2024, 05:15
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
ФОТО. Джорджина похвасталась новогодней ёлкой. Вот как нарядила
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Бокс | 27.11.2024, 07:37
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Определен лучший боксер в 2024 году, Усик – не первый. Кто опередил?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
Пять самых крупных поражений в тренерской карьере Жузепа Гвардиолы
26.11.2024, 15:15 4
Футбол
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
Карл Фроч объяснил, почему Майк Тайсон кусал свои перчатки в бою с Полом
25.11.2024, 18:45
Бокс
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
Суперкамбэк Фейеноорда. Ман Сити умудрился растерять преимущество в 3 мяча
26.11.2024, 23:59 24
Футбол
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
Турнирная таблица. Динамо – единоличный лидер, Александрия потеряла очки
25.11.2024, 22:23 39
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов
Хаби Алонсо отреагировал на дебют Степанова за Байер в Лиге чемпионов
27.11.2024, 08:01 1
Футбол
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
Шанс, принесший несчастье. Зинченко – единственный украинец в истории ПСВ
27.11.2024, 12:24 13
Футбол
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
Роналду забил 450 голов после 30 лет. Сколько у Месси?
26.11.2024, 07:22 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем