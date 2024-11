Без сюрпризов. Стал известен обладатель премии Golden Boy

Испанский вингер «Барселоны» Ламин Ямал стал победителем премии Golden Boy 2024.

17-летний игрок признан лучшим молодым футболистом на планете. За прошедший календарный год испанец провел 52 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 19 ассистов.

Из командных и индивидуальных достижений игроку «сине-гранатовых» покорился чемпионат Европы и звание лучшего молодого игрока чемпионата Европы.

🚨✨ BREAKING: Lamine Yamal wins the Golden Boy Award 2024 as Best Young Talent in the world. pic.twitter.com/MF71WGrWow