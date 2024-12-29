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  4. Личное желание Григорчука. ЛНЗ хочет подписать футболиста Динамо
Украина. Премьер лига
29 декабря 2024, 15:39 |
711
0

Личное желание Григорчука. ЛНЗ хочет подписать футболиста Динамо

Александр Андриевский может перебраться в Черкассы

29 декабря 2024, 15:39 |
711
0
Личное желание Григорчука. ЛНЗ хочет подписать футболиста Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Андриевский

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что полузащитник «Динамо» Александр Андриевский может оказаться в расположении черкасского ЛНЗ – его лично зовет Роман Григорчук.

«Шепелев и Андриевский – на выход. На Андриевском даже несколько покупателей есть, в частности это ЛНЗ. Григорчук его хочет, приглашает, но переговоры зашли... в тупик. Также у Андриевского есть еще зарубежный вариант», – сказал Бурбас.

Действующий контракт Андриевского с «Динамо» заканчивается 30 сентября 2025 года. Была информация, что Александром интересовались львовские «Карпаты».

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Александр Андриевский Динамо Киев ЛНЗ Черкассы трансферы УПЛ трансферы Роман Григорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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