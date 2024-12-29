Личное желание Григорчука. ЛНЗ хочет подписать футболиста Динамо

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что полузащитник «Динамо» Александр Андриевский может оказаться в расположении черкасского ЛНЗ – его лично зовет Роман Григорчук.

«Шепелев и Андриевский – на выход. На Андриевском даже несколько покупателей есть, в частности это ЛНЗ. Григорчук его хочет, приглашает, но переговоры зашли... в тупик. Также у Андриевского есть еще зарубежный вариант», – сказал Бурбас.

Действующий контракт Андриевского с «Динамо» заканчивается 30 сентября 2025 года. Была информация, что Александром интересовались львовские «Карпаты».