Личное желание Григорчука. ЛНЗ хочет подписать футболиста Динамо
Александр Андриевский может перебраться в Черкассы
Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что полузащитник «Динамо» Александр Андриевский может оказаться в расположении черкасского ЛНЗ – его лично зовет Роман Григорчук.
«Шепелев и Андриевский – на выход. На Андриевском даже несколько покупателей есть, в частности это ЛНЗ. Григорчук его хочет, приглашает, но переговоры зашли... в тупик. Также у Андриевского есть еще зарубежный вариант», – сказал Бурбас.
Действующий контракт Андриевского с «Динамо» заканчивается 30 сентября 2025 года. Была информация, что Александром интересовались львовские «Карпаты».
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