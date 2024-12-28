Играл в Бельгии. ЛНЗ проявляет интерес к молодому защитнику

Украинский защитник киевской «Оболони» Валерий Дубко может стать игроком ЛНЗ, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, черкасский клуб проявляет предметный интерес к 23-летнему игроку. Переговоров, пока что, не было. Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук уже работал с Валерием в «Черноморце».

У Дубко есть опыт игры в Европе: сезоне 2022/2023 он играл в бельгийском «Дендере».

В текущем сезоне Валери Дубко провел 16 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подпишет опытного хавбека.