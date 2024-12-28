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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 20:22 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:12
523
2

Играл в Бельгии. ЛНЗ проявляет интерес к молодому защитнику

Валерий Дубко может стать игроком черкасского клуба

28 декабря 2024, 20:22 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:12
523
2
Играл в Бельгии. ЛНЗ проявляет интерес к молодому защитнику
ФК Оболонь. Валерий Дубко

Украинский защитник киевской «Оболони» Валерий Дубко может стать игроком ЛНЗ, сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, черкасский клуб проявляет предметный интерес к 23-летнему игроку. Переговоров, пока что, не было. Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук уже работал с Валерием в «Черноморце».

У Дубко есть опыт игры в Европе: сезоне 2022/2023 он играл в бельгийском «Дендере».

В текущем сезоне Валери Дубко провел 16 матчей на клубном уровне и забил 1 гол.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ подпишет опытного хавбека.

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Данііл Киріяка Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Gargantua81
впечатление такое, что потенциал у него большой, но нужно с хорошим тренером поработать
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