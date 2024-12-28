Усиление под Григорчука. ЛНЗ подпишет опытного хавбека

Хавбек Вячеслав Танковский в ближайшее время оформит контракт с клубом ЛНЗ, хотя ранее сообщалось, что игрок усилит состав «Зари», с которой поддерживал форму.

29-летний Танковский перейдет в новую команду на правах свободного агента.

Полузащитник в прошлом сезоне в составе «Полесья» забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче.

Недавно новым тренером ЛНЗ стал Роман Григорчук.