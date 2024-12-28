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  4. Усиление под Григорчука. ЛНЗ подпишет опытного хавбека
Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 16:08 |
936
0

Усиление под Григорчука. ЛНЗ подпишет опытного хавбека

Танковский усилит черкасскую команду

28 декабря 2024, 16:08 |
936
0
Усиление под Григорчука. ЛНЗ подпишет опытного хавбека
ФК Полесье. Вячеслав Танковский

Хавбек Вячеслав Танковский в ближайшее время оформит контракт с клубом ЛНЗ, хотя ранее сообщалось, что игрок усилит состав «Зари», с которой поддерживал форму.

29-летний Танковский перейдет в новую команду на правах свободного агента.

Полузащитник в прошлом сезоне в составе «Полесья» забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче.

Недавно новым тренером ЛНЗ стал Роман Григорчук.

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Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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