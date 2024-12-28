Украина. Премьер лига28 декабря 2024, 16:08 |
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Усиление под Григорчука. ЛНЗ подпишет опытного хавбека
Танковский усилит черкасскую команду
28 декабря 2024, 16:08 |
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Хавбек Вячеслав Танковский в ближайшее время оформит контракт с клубом ЛНЗ, хотя ранее сообщалось, что игрок усилит состав «Зари», с которой поддерживал форму.
29-летний Танковский перейдет в новую команду на правах свободного агента.
Полузащитник в прошлом сезоне в составе «Полесья» забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче.
Недавно новым тренером ЛНЗ стал Роман Григорчук.
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