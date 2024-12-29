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  4. Источник: Шевченко открестился от Мудрика из-за допинг-скандала
Англия
29 декабря 2024, 14:44 |
2916
9

Источник: Шевченко открестился от Мудрика из-за допинг-скандала

Игорь Бурбас рассказал о реакции Андрея Шевченко на допинг вингера

29 декабря 2024, 14:44 |
2916
9
Источник: Шевченко открестился от Мудрика из-за допинг-скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Уже известно, что после получения положительной допинг-пробы звездный вингер национальной сборной Украины Михаил Мудрик пытался позвонить президенту УАФ Андрею Шевченко. По информации Игоря Бурбаса, глава УАФ открестился от Михаила.

«Я знаю, что растерянный Мудрик, когда проба дала «красный свет», стал звонить Сергею Реброву, Андрею Шевченко, он всем может набирать. Меня очень удивила реакция, кардинально разная, которая была у Реброва и Шевченко.

Шевченко самоустранился и скрылся. Не перезвонил, ничего. Хотя Мудрик просил о помощи, как-то ситуацию решить», – сказал Игорь Бурбас.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мама Михаила Мудрика прокомментировала допинг-скандал своего сына.

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допинг Михаил Мудрик Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
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Saar
Бурбас пиши книги🤣🤣🤣
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+2
serhiy
Тупак . Звони ренату !!!
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+1
Мен Петров
Чергова маячня. Звідки інформація? 
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+1
AK.228
Ээээээээ…. Говорящая голова и пидор
Ответить
0
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
НАКАНЕЦТА ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ЖУРНАЛИСТ БУРБАС  САМЫЙ ЛУДШИЙ САМИЙ ЧЕСТНИЙ САМЫЙ ПРАВДИВИЙ КИНУЛ МНЕ И МАЕЙ КРОТО БОТО БАНДЕ СТОЯЩИЙ МАТЕРЕАЛЬЧИК ЧЬТО БЫ МИ МАГЛИ ЗАРАБОТАТЬ ПАРУ РУБЛЕКАВ  СПАСИБА БУРСАС НАШ КРОТО БОТО ПАДВАЛ ЭТАВА НЕ ЗАБУДИТ МАЯ КРОТО БОТО БАНДА В БББББООООЙЙЙЙЙЙЙ ЗА БОГА РЕНАТА ЗА ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР 
Ответить
0
Pavel_i_CO
Бурбас та корова - це останній оплот Мумудріка))) Походу вскрили пробу Б і світить чотири роки
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-1
Olesya Lopunova
Шева Пид..р без характерный..Наташа была и это не забыть...Теперь марионетка голова...
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-8
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
Шева был занят в этот момент☝️ решал делишки с королевской
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-10
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