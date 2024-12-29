Источник: Шевченко открестился от Мудрика из-за допинг-скандала

Уже известно, что после получения положительной допинг-пробы звездный вингер национальной сборной Украины Михаил Мудрик пытался позвонить президенту УАФ Андрею Шевченко. По информации Игоря Бурбаса, глава УАФ открестился от Михаила.

«Я знаю, что растерянный Мудрик, когда проба дала «красный свет», стал звонить Сергею Реброву, Андрею Шевченко, он всем может набирать. Меня очень удивила реакция, кардинально разная, которая была у Реброва и Шевченко.

Шевченко самоустранился и скрылся. Не перезвонил, ничего. Хотя Мудрик просил о помощи, как-то ситуацию решить», – сказал Игорь Бурбас.

В сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мама Михаила Мудрика прокомментировала допинг-скандал своего сына.