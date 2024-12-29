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Англия
29 декабря 2024, 15:57 |
673
0

В старте ли Миколенко? Известны составы Эвертона и Ноттингема

Команды встретятся в матче 19-го тура АПЛ

29 декабря 2024, 15:57 |
673
0
В старте ли Миколенко? Известны составы Эвертона и Ноттингема
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени на стадионе «Гудисон Парк».

Команды сейчас имеют разные цели. «Эвертон» борется за выживание, тогда как „Ноттингем Форест“ проводит сенсационный сезон и претендует на попадание в Лигу чемпионов.

Украинский защитник Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Бренсвейт, Броя, Гаррисон, Гуйе, Дукуре, Миколенко, Мангала, Ндиайе, Тарковски, Янг

«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Андерсон, Вуд, Уильямс, Гиббс-Уайт, Домингес, Эланга, Мората, Мурильо, Миленкович

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Ноттингем Форест Виталий Миколенко стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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