В старте ли Миколенко? Известны составы Эвертона и Ноттингема
Команды встретятся в матче 19-го тура АПЛ
29 декабря в матче 19-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Эвертон» и «Ноттингем Форест».
Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени на стадионе «Гудисон Парк».
Команды сейчас имеют разные цели. «Эвертон» борется за выживание, тогда как „Ноттингем Форест“ проводит сенсационный сезон и претендует на попадание в Лигу чемпионов.
Украинский защитник Виталий Миколенко начнет матч в стартовом составе.
Составы команд:
«Эвертон»: Пикфорд, Бренсвейт, Броя, Гаррисон, Гуйе, Дукуре, Миколенко, Мангала, Ндиайе, Тарковски, Янг
«Ноттингем Форест»: Селс, Айна, Андерсон, Вуд, Уильямс, Гиббс-Уайт, Домингес, Эланга, Мората, Мурильо, Миленкович
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«ПСЖ» является фаворитом на трансфер украинца
Михаил ждал помощи от Андрея Шевченко