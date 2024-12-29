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Фулхэм
29.12.2024 17:00 - : -
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29 декабря 2024, 00:18 | Обновлено 29 декабря 2024, 00:19
22
0

Фулхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 29 декабря в 17:00 по Киеву

29 декабря 2024, 00:18 | Обновлено 29 декабря 2024, 00:19
22
0
Фулхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда нашла своего менеджера, когда сделала ставку на Марку Силву. И, кстати, португалец тоже уже долго занимает пост, не думая о переходе в какой-то более амбициозный проект. В итоге лифт, что постоянно курсировал между Чемпионшипом и Премьер-Лигой, не задерживаясь в последней больше минимального термина в 1 сезон. С нынешним наставником дачники дважды успешно финишировали в числе крепких середняков. А сейчас, побеждая чаще, чем проигрывая, столичный коллектив идет в числе претендентов на еврокубки. В декабре он сыграл вничью с Тоттенхэмом и даже Арсеналом и Ливерпулем, а Брайтон обыгрывал 3:1. Не сумев забить Саутгемптону, столичная команда реабилитировалась, оформив в концовке волевую победу 2:1 над Челси.

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Борнмут

Клуб тоже возвращался в АПЛ после паузы, и занял нишу одного из середняков. Только в этом случае нынешнего наставника, Анони Ираолу, позвали, когда удалось сохранить прописку после подъема из Чемпионшипа, и не все поняли, почему с добившимся этого О'Нилом летом 2023-го года попрощались, освобождая место для не работавшего ранее на Туманном Альбионе баска. Ответом стали результаты: прошлый сезон, первый для себя в Англии, новый наставник завершил на комфортном 12-м месте. А сейчас, даже продав летом Соланке, вишенки идут фактически наравне со своим соперником из столицы, то есть в пуле претендентов на еврокубки. Что подтвердили выездным разгромом Манчестер Юнайтед. Но после тех 3:0 ограничились нулевой ничьей против Кристал Пэлас.

Статистика личных встреч

Вишенки не проигрывали в пяти очных поединках, а в 2023-м году даже победили в обоих матчах. Но в феврале они уступили в Лондоне 1:3.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть более лояльны к хозяевам поля. Те показывают сильные результаты, и дома могли выиграть - но ставим на это при форе 0 (коэффициент - 1,71).

Прогноз Sport.ua
Фулхэм
29 декабря 2024 -
17:00
Борнмут
Фора Фулхэма (0) 1.71 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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