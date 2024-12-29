Гол в конце матча. Борнмут с Забарным вырвал ничью у Фулхэма
Тоттенхэм и Вулверхэмптон также сыграли вничью
29 декабря на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью.
За хозяев голами отметились Рауль Хименес и Гарри Уилсон. «Вишни» ответили забитыми мячами Эванилсона и Данго Уаттары, который отличился на 89-й минуте.
Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.
В параллельной игре «Тоттенхэм» дома, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» разошелся миром с «Вулверхэмптоном».
За «шпор» голами отметились Родриго Бентанкур и Бреннан Джонсон, звездный нападающий Сон Хын Мин мог записать гол в свой актив, однако не реализовал пенальти. Гости ответили забитыми мячами Хи Чхан Хвана и Йоргена Ларсена.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря
Фулхэм – Борнмут – 2:2
Голы: Хименес, 40, Уилсон, 72 – Эванилсон, 51, Уаттара, 89
Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:2
Голы: Бентанкур, 12, Джонсон, 45+3 – Хван Чи Чхан, 7, Ларсен, 87
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