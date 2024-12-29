Гол в конце матча. Борнмут с Забарным вырвал ничью у Фулхэма

29 декабря на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью.

За хозяев голами отметились Рауль Хименес и Гарри Уилсон. «Вишни» ответили забитыми мячами Эванилсона и Данго Уаттары, который отличился на 89-й минуте.

Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

В параллельной игре «Тоттенхэм» дома, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» разошелся миром с «Вулверхэмптоном».

За «шпор» голами отметились Родриго Бентанкур и Бреннан Джонсон, звездный нападающий Сон Хын Мин мог записать гол в свой актив, однако не реализовал пенальти. Гости ответили забитыми мячами Хи Чхан Хвана и Йоргена Ларсена.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Фулхэм – Борнмут – 2:2

Голы: Хименес, 40, Уилсон, 72 – Эванилсон, 51, Уаттара, 89

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Бентанкур, 12, Джонсон, 45+3 – Хван Чи Чхан, 7, Ларсен, 87

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