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29 декабря 2024, 19:13 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:17
949
2

Гол в конце матча. Борнмут с Забарным вырвал ничью у Фулхэма

Тоттенхэм и Вулверхэмптон также сыграли вничью

29 декабря 2024, 19:13 | Обновлено 29 декабря 2024, 19:17
949
2
Гол в конце матча. Борнмут с Забарным вырвал ничью у Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Фулхэм - Борнмут

29 декабря на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью.

За хозяев голами отметились Рауль Хименес и Гарри Уилсон. «Вишни» ответили забитыми мячами Эванилсона и Данго Уаттары, который отличился на 89-й минуте.

Украинский центрбек «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

В параллельной игре «Тоттенхэм» дома, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» разошелся миром с «Вулверхэмптоном».

За «шпор» голами отметились Родриго Бентанкур и Бреннан Джонсон, звездный нападающий Сон Хын Мин мог записать гол в свой актив, однако не реализовал пенальти. Гости ответили забитыми мячами Хи Чхан Хвана и Йоргена Ларсена.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Фулхэм – Борнмут – 2:2

Голы: Хименес, 40, Уилсон, 72 – Эванилсон, 51, Уаттара, 89

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Бентанкур, 12, Джонсон, 45+3 – Хван Чи Чхан, 7, Ларсен, 87

Фотогалерея:

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Борнмут Фулхэм Тоттенхэм Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Рауль Хименес Гарри Уилсон Родриго Бентанкур
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Крутой матч, оно и понятно, верхняя треть турнирки. Забарного когда-то критиковали за отсутствие первого паса, но эти времена давно позади, это говорит о том, что с рождением ничего не дается, всему можно научиться.
Его напарник Дин Хейсен, которому выставляют высокие оценки уже который матч, упустил игрока и Борнмуту забили второй. 
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+2
VovanSidorovi4
Фу подумао, что Забарный начал забивать
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