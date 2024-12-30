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Тоттенхэм
29.12.2024 17:00 – FT 2 : 2
Вулверхэмптон
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Англия
30 декабря 2024, 04:33 |
45
0

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:2. Спасение волков. Видео голов и обзор

Команды встречались в матче 19-го тура АПЛ

30 декабря 2024, 04:33 |
45
0
Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:2. Спасение волков. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря в Лондоне встретились «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

«Волки» довольно неожиданно открыли счет в матче. На 7-й минуте Хван Хи Чхан точно пробил в правый нижний угол с границы штрафной площадки. Уже через 5 минут Родриго Бентанкур сравнял счет.

Далее игроки «Тоттенхэма» завладели инициативой. На 43-й минуте Сон Хын Мин не реализовал пенальти, но на 45+3-й Бреннан Джонсон все же вывел хозяев вперед.

Во втором тайме игроки «Тоттенхэма» могли увеличить преимущество, но все получилось наоборот. На 87-й минуте Йорген Ларсен сравнял счет и спас «Вулверхэмптон» от поражения.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Бентанкур, 12, Джонсон, 45+3 – Хван Хи Чхан, 7, Ларсен, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Бреннан Джонсон (Тоттенхэм).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Хван Хи Чан (Вулверхэмптон).
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Тоттенхэм Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Родриго Бентанкур видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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