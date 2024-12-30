Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:2. Спасение волков. Видео голов и обзор

29 декабря в Лондоне встретились «Тоттенхэм» и «Вулверхэмптон».

«Волки» довольно неожиданно открыли счет в матче. На 7-й минуте Хван Хи Чхан точно пробил в правый нижний угол с границы штрафной площадки. Уже через 5 минут Родриго Бентанкур сравнял счет.

Далее игроки «Тоттенхэма» завладели инициативой. На 43-й минуте Сон Хын Мин не реализовал пенальти, но на 45+3-й Бреннан Джонсон все же вывел хозяев вперед.

Во втором тайме игроки «Тоттенхэма» могли увеличить преимущество, но все получилось наоборот. На 87-й минуте Йорген Ларсен сравнял счет и спас «Вулверхэмптон» от поражения.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 2:2

Голы: Бентанкур, 12, Джонсон, 45+3 – Хван Хи Чхан, 7, Ларсен, 87

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