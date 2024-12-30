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Фулхэм
29.12.2024 17:00 – FT 2 : 2
Борнмут
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Англия
30 декабря 2024, 01:20 | Обновлено 30 декабря 2024, 01:22
73
0

Фулхэм – Борнмут – 2:2. Забарный и Ко вырвали ничью. Видео голов и обзор

Команды встречались в матче 19-го тура АПЛ

30 декабря 2024, 01:20 | Обновлено 30 декабря 2024, 01:22
73
0
Фулхэм – Борнмут – 2:2. Забарный и Ко вырвали ничью. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью.

Хозяева поля дважды выходили вперед, а гости дважды отыгрывались.

На гол Рауля Хименеса на 40-й минуте ответил Эванилсон на 51-й, а результативный удар Гарри Уилсона на 72-й не стал победным из-за гола Данго Уаттары на 89-й.

Украинский защитник Илья Забарный отыграл в матче все 90 минут.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Фулхэм – Борнмут – 2:2

Голы: Хименес, 40, Уилсон, 72 - Эванилсон, 51, Уаттара, 89

Видео голов и обзор игры

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Борнмут).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Уилсон (Фулхэм).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Эванилсон (Борнмут).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм).
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Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Рауль Хименес Гарри Уилсон Илья Забарный видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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