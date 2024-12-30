29 декабря на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью.

Хозяева поля дважды выходили вперед, а гости дважды отыгрывались.

На гол Рауля Хименеса на 40-й минуте ответил Эванилсон на 51-й, а результативный удар Гарри Уилсона на 72-й не стал победным из-за гола Данго Уаттары на 89-й.

Украинский защитник Илья Забарный отыграл в матче все 90 минут.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Фулхэм – Борнмут – 2:2

Голы: Хименес, 40, Уилсон, 72 - Эванилсон, 51, Уаттара, 89

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