Фулхэм – Борнмут – 2:2. Забарный и Ко вырвали ничью. Видео голов и обзор
Команды встречались в матче 19-го тура АПЛ
29 декабря на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне «Фулхэм» и «Борнмут» сыграли вничью.
Хозяева поля дважды выходили вперед, а гости дважды отыгрывались.
На гол Рауля Хименеса на 40-й минуте ответил Эванилсон на 51-й, а результативный удар Гарри Уилсона на 72-й не стал победным из-за гола Данго Уаттары на 89-й.
Украинский защитник Илья Забарный отыграл в матче все 90 минут.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря
Фулхэм – Борнмут – 2:2
Голы: Хименес, 40, Уилсон, 72 - Эванилсон, 51, Уаттара, 89
Видео голов и обзор игры
События матча
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