29 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Борнмут.

Поединок пройдет на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Украинский защитник вишен Илья Забарный выйдет на поле в стартовом составе.

Фулхэм – Борнмут. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.