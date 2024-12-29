Англия29 декабря 2024, 16:57 | Обновлено 29 декабря 2024, 16:58
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Фулхэм – Борнмут. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляция матча 19-го тура АПЛ 2024/25 29 декабря в 17:00 по Киеву
29 декабря 2024, 16:57 | Обновлено 29 декабря 2024, 16:58
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29 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Борнмут.
Поединок пройдет на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский защитник вишен Илья Забарный выйдет на поле в стартовом составе.
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Фулхэм – Борнмут. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.
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