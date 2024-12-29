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Чемпионат Англии
Фулхэм
29.12.2024 17:00 – 26 0 : 0
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2024, 16:57 | Обновлено 29 декабря 2024, 16:58
103
0

Фулхэм – Борнмут. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляция матча 19-го тура АПЛ 2024/25 29 декабря в 17:00 по Киеву

29 декабря 2024, 16:57 | Обновлено 29 декабря 2024, 16:58
103
0
Фулхэм – Борнмут. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ 2024/25 между командами Фулхэм и Борнмут.

Поединок пройдет на стадионе Крэйвен Коттедж в Лондоне. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник вишен Илья Забарный выйдет на поле в стартовом составе.

Фулхэм – Борнмут. Забарный – в старте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на OTT-платформе Setanta Sports.

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Фулхэм Борнмут Илья Забарный смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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