Лестер – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 19-го тура АПЛ 2024/25 29 декабря в 16:30 по Киеву
29 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Лестер и Манчестер Сити.
Поединок пройдет на стадионе Кинг Пауэр. Время начала встречи – 16:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Перед стартом очного противостояния Лестер с 14 пунктами занимает 18-е место в таблице чемпионата Англии. У подопечных Жузепа Гвардиолы 7-я позиция и 28 пунктов.
Лестер – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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