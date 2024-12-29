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Чемпионат Англии
Лестер
29.12.2024 16:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2024, 01:14 |
21
0

Лестер – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 19-го тура АПЛ 2024/25 29 декабря в 16:30 по Киеву

29 декабря 2024, 01:14 |
21
0
Лестер – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
The Standard

29 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Лестер и Манчестер Сити.

Поединок пройдет на стадионе Кинг Пауэр. Время начала встречи – 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед стартом очного противостояния Лестер с 14 пунктами занимает 18-е место в таблице чемпионата Англии. У подопечных Жузепа Гвардиолы 7-я позиция и 28 пунктов.

Лестер – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лестер Манчестер Сити Лестер - Манчестер Сити смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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