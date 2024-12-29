29 декабря состоится матч 19-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Лестер и Манчестер Сити.

Поединок пройдет на стадионе Кинг Пауэр. Время начала встречи – 16:30 по Киеву.

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Перед стартом очного противостояния Лестер с 14 пунктами занимает 18-е место в таблице чемпионата Англии. У подопечных Жузепа Гвардиолы 7-я позиция и 28 пунктов.

Лестер – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.