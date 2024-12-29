29 декабря на «Кинг Пауэр» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Лестер

Команда в 2023-м году уже вылетала после своего чемпионства во второй дивизион. И возвращалась оттуда сразу - с этим хорошо справился Мареска. Но летом он уже не смог устоять перед приглашением Челси. А с лисами доверили работать Стиву Куперу, экс-наставнику Ноттингем Форест. Валлиец откровенно не справился, и в конце осени его сменил ван Нистелрой. После такой рокировки клуб уверенно обыграл Вест Хэм и вырвав в концовке матча с Брайтоном ничью, хотя до 86-й минуты уступал 0:2. Но потом были разгромные поражения от Ньюкасла и Вулверхэмптона. С Ливерпулем получилось быстро забить, и некоторое время удерживать преимущество. Но пропустили в раздевалку, а во 2-м туре и вовсе проиграли.

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Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне выиграл из серьезных титулов только уже привычное первенство в АПЛ, проиграв в Лиге чемпионов Реалу (правда, по пенальти) и в кубке Англии уступив в финале Манчестер Юнайтед. Но даже это не стало сигналом к серьезной трансферной работе летом - благо, что кроме купленного Савио еще Гюндоган вернулся, которого фактически выгнали из Барселоны с ее финансовыми проблемами. Но вместо проданного Альвареса (и другого нападающего, молодого Дилэпа) так и не приобрели никого. Так что когда надолго вылетел Родри и разучился забивать Холланд, горожане влетели в небывалый кризис по всем фронтам. Из Кубка Лиги и вовсе вылетели, были неудачи и в Лиге чемпионов, где так можно и в плей-офф не выйти. Ну а в АПЛ с ноября выигрывали только у Ноттингем Форест. Только в прошлом туре, с Эвертоном, была хотя бы ничья. Но она мало радует, тем более что Холланд не забил пенальти Пикфорду.

Статистика личных встреч

Проиграв Суперкубок Англии-2021, потом горожане выиграли все четыре очных поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы гостей. Но они очевидно не блещут, и спад глубокий. Так что поставим на обе забьют (коэффициент - 1,61).