Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Лестер
29.12.2024 16:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2024, 00:12 | Обновлено 29 декабря 2024, 00:13
40
0

Лестер – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 29 декабря в 16:30 по Киеву

29 декабря 2024, 00:12 | Обновлено 29 декабря 2024, 00:13
40
0
Лестер – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

29 декабря на «Кинг Пауэр» пройдет матч 19-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Лестер

Команда в 2023-м году уже вылетала после своего чемпионства во второй дивизион. И возвращалась оттуда сразу - с этим хорошо справился Мареска. Но летом он уже не смог устоять перед приглашением Челси. А с лисами доверили работать Стиву Куперу, экс-наставнику Ноттингем Форест. Валлиец откровенно не справился, и в конце осени его сменил ван Нистелрой. После такой рокировки клуб уверенно обыграл Вест Хэм и вырвав в концовке матча с Брайтоном ничью, хотя до 86-й минуты уступал 0:2. Но потом были разгромные поражения от Ньюкасла и Вулверхэмптона. С Ливерпулем получилось быстро забить, и некоторое время удерживать преимущество. Но пропустили в раздевалку, а во 2-м туре и вовсе проиграли.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Манчестер Сити

Клуб в прошлом сезоне выиграл из серьезных титулов только уже привычное первенство в АПЛ, проиграв в Лиге чемпионов Реалу (правда, по пенальти) и в кубке Англии уступив в финале Манчестер Юнайтед. Но даже это не стало сигналом к серьезной трансферной работе летом - благо, что кроме купленного Савио еще Гюндоган вернулся, которого фактически выгнали из Барселоны с ее финансовыми проблемами. Но вместо проданного Альвареса (и другого нападающего, молодого Дилэпа) так и не приобрели никого. Так что когда надолго вылетел Родри и разучился забивать Холланд, горожане влетели в небывалый кризис по всем фронтам. Из Кубка Лиги и вовсе вылетели, были неудачи и в Лиге чемпионов, где так можно и в плей-офф не выйти. Ну а в АПЛ с ноября выигрывали только у Ноттингем Форест. Только в прошлом туре, с Эвертоном, была хотя бы ничья. Но она мало радует, тем более что Холланд не забил пенальти Пикфорду.

Статистика личных встреч

Проиграв Суперкубок Англии-2021, потом горожане выиграли все четыре очных поединка.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут легкой победы гостей. Но они очевидно не блещут, и спад глубокий. Так что поставим на обе забьют (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Лестер
29 декабря 2024 -
16:30
Манчестер Сити
Обе забьют 1.61 Сделать ставку
По теме:
Эвертон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
180 миллионов евро. Реал и еще 3 гранда поборются за суперзвезду Баварии
Лестер Манчестер Сити Лестер - Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
Бокс | 28 декабря 2024, 08:41 7
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»

Билли Нельсон расхвалил Мартина Баколе

Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
Футбол | 28 декабря 2024, 14:12 7
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб
Известна причина срыва трансфера. Лунин был близок к переходу в топ-клуб

Андрей мог стать одноклубником Михаила Мудрика

ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную
Футбол | 28.12.2024, 19:58
ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную
ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
Футбол | 28.12.2024, 00:52
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 29.12.2024, 00:37
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
27.12.2024, 11:31 3
Футбол
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
27.12.2024, 08:20 5
Футбол
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 17
Футбол
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
Легендарный тренер Майка Тайсона дал совет Усику после реванша с Фьюри
27.12.2024, 08:27 1
Бокс
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
27.12.2024, 14:36 7
Футбол
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
27.12.2024, 11:01 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем