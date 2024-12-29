Гвардиола дождался. Ман Сити обыграл Лестер и прервал безвыигрышную серию
Матч закончился со счетом 2:0 в пользу горожан
29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».
Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
Голами в этом матче отметились вингер гостей Савио, для которого это взятие ворот стало первым за «горожан», и Эрлинг Холанд.
Благодаря этой победе подопечные Гвардиолы прервали безвыигрышную серию, которая длилась с 4 декабря.
В турнирной таблице «Манчестер Сити», имея в своем активе 31 очко, занимает пятое место. «Лестер» набрал 14 очков и находится на 18-й поззиции.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря
Лестер – Манчестер Сити – 0:2
Голы: Савио, 21, Холанд, 74
Лестер: Столярчик, Джастин, (Чудхури, 70), Коуди, (Околи, 85), Вестегор, Кристиансен, Винкс, (Дака, 85), Сумаре, Буонанотте, Эль-Ханнус, Мавидиди, (Алвес, 90), Варди
Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Аканджи, Аке, (Уокер, 70), Гвардиол, Ковачич, Фоден, (Макети, 66), Де Брюйне, Силва, Савио, Холанд
Фотогалерея:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Василия – травма
Бразильский клуб намерен переманить хавбека «горняков»