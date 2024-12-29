Гвардиола дождался. Ман Сити обыграл Лестер и прервал безвыигрышную серию

29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

Голами в этом матче отметились вингер гостей Савио, для которого это взятие ворот стало первым за «горожан», и Эрлинг Холанд.

Благодаря этой победе подопечные Гвардиолы прервали безвыигрышную серию, которая длилась с 4 декабря.

В турнирной таблице «Манчестер Сити», имея в своем активе 31 очко, занимает пятое место. «Лестер» набрал 14 очков и находится на 18-й поззиции.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Лестер – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Савио, 21, Холанд, 74

Лестер: Столярчик, Джастин, (Чудхури, 70), Коуди, (Околи, 85), Вестегор, Кристиансен, Винкс, (Дака, 85), Сумаре, Буонанотте, Эль-Ханнус, Мавидиди, (Алвес, 90), Варди

Манчестер Сити: Ортега, Льюис, Аканджи, Аке, (Уокер, 70), Гвардиол, Ковачич, Фоден, (Макети, 66), Де Брюйне, Силва, Савио, Холанд

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