29.12.2024 16:30 – FT 0 : 2
Англия29 декабря 2024, 18:49 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:15
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Лестер – Манчестер Сити – 0:2. Первый мяч Савио. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ
29 декабря 2024, 18:49 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:15
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29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».
Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
На 21-й минуте вингер «горожан» Савио забил свой первый гол за «Манчестер Сити». Второй гол забил звездный Эрлинг Холанд.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря
Лестер – Манчестер Сити – 0:2
Гол: Савио, 21, Холанд, 74
Видеообзор матча:
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити).
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