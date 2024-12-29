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Чемпионат Англии
Лестер
29.12.2024 16:30 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
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Англия
29 декабря 2024, 18:49 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:15
880
0

Лестер – Манчестер Сити – 0:2. Первый мяч Савио. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

29 декабря 2024, 18:49 | Обновлено 29 декабря 2024, 20:15
880
0
Лестер – Манчестер Сити – 0:2. Первый мяч Савио. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

На 21-й минуте вингер «горожан» Савио забил свой первый гол за «Манчестер Сити». Второй гол забил звездный Эрлинг Холанд.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Лестер – Манчестер Сити – 0:2

Гол: Савио, 21, Холанд, 74

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Савио, 21

ГОЛ! 0:2 Холанд, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити).
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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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