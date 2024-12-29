Останется в клубе? Президент Атлетико определился с будущим Симеоне

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо доволен работой нынешнего тренера клуба Диего Симеоне и надеется, что наставник будет руководить командой в будущем:

«Я убежден, что Диего останется. Обычно, мы следовали тому, что он нам говорил, в точности, игра за игрой, год за годом. Тренер остается хорошим, когда есть хорошие результаты.

Я всегда говорю одно и то же: «В тот день, когда Симеоне захочет уйти, у него никогда не будет проблем ни с нами, ни с фанатами. Работа тренера была чем-то невероятным, и ее трудно будет повторить другому специалисту», – рассказал президент.

В этом сезоне «Атлетико» набрал 41 балл и возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. Диего Симеоне возглавляет мадридский клуб с 2011 года. За это время «Атлетико» дважды побеждал в чемпионате, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА, стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также два раза выходил в финал Лиги чемпионов.