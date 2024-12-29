Ангелина Калинина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 500 в Брисбене 29 декабря в 04:30
30 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).
В 1/32 финала украинка сыграет против Ван Яфань (Китай, WTA 62). Поединок состоится 2-м запуском на корте №2 после игры Табило – Бонзи. Ориентировочное время начала встречи – 04:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 5-й сеяной Дианы Шнайдер (WTA 13), которая выступает в «нейтральном» статусе.
Видеоплеер матча будет добавлен позже...
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