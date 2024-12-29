Ангелина Калинина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В 1/32 финала украинка сыграет против Ван Яфань (Китай, WTA 62). Поединок состоится 2-м запуском на корте №2 после игры Табило – Бонзи. Ориентировочное время начала встречи – 04:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 5-й сеяной Дианы Шнайдер (WTA 13), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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