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  4. Ангелина Калинина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 декабря 2024, 16:19 |
108
0

Ангелина Калинина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 500 в Брисбене 29 декабря в 04:30

29 декабря 2024, 16:19 |
108
0
Ангелина Калинина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 декабря украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) начнет выступления на турнире WTA 500 в Брисбене (Австралия).

В 1/32 финала украинка сыграет против Ван Яфань (Китай, WTA 62). Поединок состоится 2-м запуском на корте №2 после игры Табило – Бонзи. Ориентировочное время начала встречи – 04:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния во 2-м раунде сыграет против 5-й сеяной Дианы Шнайдер (WTA 13), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Видеоплеер матча будет добавлен позже...

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Ангелина Калинина Ван Яфань смотреть онлайн WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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