В ночь на 30 декабря 2024 года на турнире WTA 500 в Брисбене состоится матч первого круга между украинской теннисисткой Ангелиной Калининой (WTA 56) и представительницей Китая Ван Яфань (WTA 62). Ориентировочное время начала игры – 04:30 по Киеву.

Эта встреча станет первой в истории их противостояний. Матч обещает быть напряжённым, так как обе теннисистки находятся на схожем уровне игры, а их текущая форма способна сыграть ключевую роль в исходе поединка.



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Ангелина Калинина



2024 год для Калининой выдался непростым, особенно его концовка, где украинская теннисистка не смогла продемонстрировать стабильных результатов. Её выступления в последние месяцы года были далеки от оптимальных, с несколькими поражениями на ранних стадиях турниров. Однако стоит отметить, что Ангелина обладает потенциалом и опытом, который позволяет ей показывать достойную игру на быстрых покрытиях, если она находится в хорошей форме.



Калинина известна своей мощной подачей и агрессивными ударами с задней линии. Тем не менее, её основными слабостями остаются высокая доля невынужденных ошибок и нестабильность на второй подаче. Чтобы добиться успеха в предстоящем матче, Ангелине необходимо минимизировать количество ошибок и найти свой ритм с первых розыгрышей





Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина



Ван Яфань

Китаянка Ван Яфань, хотя и занимает более низкую позицию в рейтинге, является опасной соперницей, особенно на хардовых покрытиях. Она выделяется терпением, выносливостью и умением вытягивать затяжные розыгрыши. В 2024 году Ван Яфань показала стабильные результаты, добравшись до 1/8 финала на US Open, где уступила Пауле Бадосе. Также она уверенно выступала на турнирах уровня WTA 250, нередко доходя до поздних стадий.

Основное оружие китаянки – её стабильность и умение адаптироваться к соперницам. Однако против теннисисток с мощной подачей и агрессивным стилем игры ей бывает сложно справляться с высоким темпом, что может стать решающим фактором в матче против Калининой.





Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Яфань

Прогноз на матч Ангелина Калинина – Ван Яфань

Матч между Ангелиной Калининой и Ван Яфань обещает быть упорным, но украинка имеет небольшое преимущество благодаря своему агрессивному стилю игры и мощной подаче. Если она сумеет контролировать нервы и избежать ошибок, её атакующий подход может стать решающим фактором.

Поддержим нашу соотечественницу и верим в её успех! Победа Калининой за коэффициент 2.11 выглядит достойным вариантом для ставки, ведь Ангелина имеет все шансы порадовать болельщиков и пройти в следующий раунд.